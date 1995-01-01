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    Лунин может перейти в «Тоттенхэм» или «Боруссию» Д

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к уходу из мадридского клуба, сообщает Don Balon.

    По информации источника, украинец собирается летом перейти в другую команду, где он будет получать больше игровой практики.

    На 22-летнего голкипера претендуют «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

    • В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Don Balon

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