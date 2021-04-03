Лунин может перейти в «Тоттенхэм» или «Боруссию» Д

Вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к уходу из мадридского клуба, сообщает Don Balon.

По информации источника, украинец собирается летом перейти в другую команду, где он будет получать больше игровой практики.

На 22-летнего голкипера претендуют «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».