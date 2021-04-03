Лунин может перейти в «Тоттенхэм» или «Боруссию» Д

Вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к уходу из мадридского клуба, сообщает Don Balon.
По информации источника, украинец собирается летом перейти в другую команду, где он будет получать больше игровой практики.
На 22-летнего голкипера претендуют «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».
- В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Источник: Don Balon
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