Слуцкий: «Сочи» – одна из самых организованных команд в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о «Сочи» перед матчем 24-го тура РПЛ.
«Сочи» – очень организованная команда, наверно одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты, вторая или уже третья молодость у Нобоа. Как и всегда, будет тяжелая игра», – приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.
- «Рубин» сыграет с «Сочи» завтра, 3 апреля.
- Казанцы идут на 8 месте в РПЛ. «Сочи» идет 4-м.
Источник: официальный сайт «Рубина»