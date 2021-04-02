Слуцкий: «Сочи» – одна из самых организованных команд в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о «Сочи» перед матчем 24-го тура РПЛ.

«Сочи» – очень организованная команда, наверно одна из самых организованных команд в лиге. Исповедует понятные принципы в каждой игре, которые очень хорошо работают. Хорошие стандарты, вторая или уже третья молодость у Нобоа. Как и всегда, будет тяжелая игра», – приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.