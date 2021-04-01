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  • Семак – о Дзюбе: «Для него важен вызов. Он завязан на своем эмоциональном состоянии»

Семак – о Дзюбе: «Для него важен вызов. Он завязан на своем эмоциональном состоянии»

1 апреля 2021, 22:23
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о том, как бы изменилась игра петербургской команды без Артема Дзюбы.

– Наверное, одна из самых значимых тем для болельщиков – это Дзюба. Представим, что завтра Артем объявит о завершении карьеры. Как изменится игра «Зенита» без него?

– Мы же играли без Артема и побеждали. Дзюба – важный футболист для нашей команды, и он подтверждает этот статус своей игрой. Посмотрите, сколько забивают Азмун и Дзюба.

Я не думаю, что до «Зенита» у Артема и Сердара раньше была настолько высокая и стабильная результативность. Понятно, что Артем завязан на своем эмоциональном состоянии. Для него важно, чтоб был вызов.

– Так изменится ли игра?

– Конечно, изменится. Если вместо Артема будут играть нападающие схожей фактуры – как Антон Заболотный или Александр Соболев, то, возможно, игра изменится в меньшей степени, но тоже будет другой. Если в атаке окажется Мостовой, то игра будет кардинально другой.

– То есть без Дзюбы станет меньше навесов?

– Естественно. Если в атаке невысокий форвард, то какой смысл в навесах?

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

Семак – о чемпионской гонке в РПЛ: «Одна осечка – и «Зенит» уже в пределах досягаемости»

Семак – о воспитанниках в составе «Зенита»: «Кто из них лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (7)
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NewLife
1617309677
зюба forever! Его эмоциональность особенно ярко проявляется, когда он симулирует травмы, несовместимые с жизнью. С учетом таких высот в артистизме с одной стороны и деревянности на поле с другой, приходится сомневаться, правильно ли он выбрал профессию. На самом деле правильно - где еще будут платить такие деньги за такую игру.
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general.lizyukov
1617338910
Ну, купите очередного Халка за 50 лямов, да выстроите вокруг него игру. Системный подход вам, похоже, незнаком. Ни молодежи, ни игроков - на что вы бабло тратите? Никакого движения вперед, сиюминутные задачи решаете, и всё.
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paracetamol
1617339840
Гнать его надо! Тормоз для Зенита. Подходит только для убогой тактики Семака. Тренера Зене надо менять!
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Вомбат
1617350637
Напомню, что Дзюба был лучшим бомбардиром Зенита и при совсем не убогой тактике Виллаш-Боаша, который называл его лучшим форвардом России. Не согласен, что его надо гнать только потому, что у него нет скорости и он не нравится болельщикам, как человек. Он по-прежнему забивной форвард и очень важен для партнеров, как мотиватор. Особенно сейчас, когда тренер Зенита стал измученным и кротким самцом газели.
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