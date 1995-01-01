Семак – о Дзюбе: «Для него важен вызов. Он завязан на своем эмоциональном состоянии»

зюба forever! Его эмоциональность особенно ярко проявляется, когда он симулирует травмы, несовместимые с жизнью. С учетом таких высот в артистизме с одной стороны и деревянности на поле с другой, приходится сомневаться, правильно ли он выбрал профессию. На самом деле правильно - где еще будут платить такие деньги за такую игру.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о том, как бы изменилась игра петербургской команды без Артема Дзюбы.
– Наверное, одна из самых значимых тем для болельщиков – это Дзюба. Представим, что завтра Артем объявит о завершении карьеры. Как изменится игра «Зенита» без него?
– Мы же играли без Артема и побеждали. Дзюба – важный футболист для нашей команды, и он подтверждает этот статус своей игрой. Посмотрите, сколько забивают Азмун и Дзюба.
Я не думаю, что до «Зенита» у Артема и Сердара раньше была настолько высокая и стабильная результативность. Понятно, что Артем завязан на своем эмоциональном состоянии. Для него важно, чтоб был вызов.
– Так изменится ли игра?
– Конечно, изменится. Если вместо Артема будут играть нападающие схожей фактуры – как Антон Заболотный или Александр Соболев, то, возможно, игра изменится в меньшей степени, но тоже будет другой. Если в атаке окажется Мостовой, то игра будет кардинально другой.
– То есть без Дзюбы станет меньше навесов?
– Естественно. Если в атаке невысокий форвард, то какой смысл в навесах?
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