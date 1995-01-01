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    Семак – о недостатке жесткости: «Зачем мне плетка, если «Зенит» добивается результата?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о свое подходе к тренировочному процессу.

    – Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

    – А не считаете, что вам не хватает плетки – то есть жесткости?

    – Зачем она мне? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже мое личное дело.

    У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне плетка, если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1199

      PassCSKA 4 минуты назад

      Это Артемкина плетка

      0
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      Рейтинг: +20512

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Зачем Семаку плётка, если у него нет полномочий её применять.

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    • ...
      Рейтинг: +3502

      AtticusFinch 36 минут назад

      Дает результат?это он про 4 место в группе Лиги Чемпионов 2 года подряд))ахахаха

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      Рейтинг: +4583

      mamba9090909 > AtticusFinch 17 минут назад

      Это он о двух чемпионствах, подряд и о, возможно, третьем. подряд.

      0
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