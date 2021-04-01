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  • Семак – о недостатке жесткости: «Зачем мне плетка, если «Зенит» добивается результата?»

Семак – о недостатке жесткости: «Зачем мне плетка, если «Зенит» добивается результата?»

1 апреля 2021, 18:16
41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о свое подходе к тренировочному процессу.

– Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

– А не считаете, что вам не хватает плетки – то есть жесткости?

– Зачем она мне? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже мое личное дело.

У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне плетка, если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Ближайший соперник петербуржцев – «Химки». Игра состоится в ближайший понедельник.

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

Семак – о воспитанниках в составе «Зенита»: «Кто из них лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (41)
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Aldo.CSKA
1617292882
Это Артемкина плетка
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Боцман59rus
1617294306
Молодец идиот, нам только остаётся наблюдать, как болельщики Зенита его сами уничтожат и стоит заметить - по делу)))
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Вомбат
1617297166
Что за чушь? Жесткость ему не нужна. Ему нужна спортивная злость, которую он мог бы передавать игрокам. Раньше она у него была, и он мог мотивировать футболистов на игру. С тех пор как он стал веганом, она пропала. Теперь, если Дзюба не в порядке и не заводит партнеров, Зенит -- плюшевый.
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Кузьмич на трибуне
1617300282
За один день я потерял доверие к Богданычу. Теперь и я зык не повернётся назвать его по имени отчеству.
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general.lizyukov
1617301601
Серёжа, ты слепой? Где результат? Или чемпионство в РФПЛ - предел мечтаний? Позорище ((( так внаглую заявить, что ты не стремишься к лучшим результатам... Богданыч, как ты мог...
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PahaSpartak
1617302809
Давай, Семак, я за тебя! Еще немного продержись, нам в Спартаке чемпионство нужно
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воинКС
1617304263
деньги главное, скажут и плёткой махать начнешь.
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serglider
1617312133
Мне интересно, если они на тренировках хорошо "бегают", почему они в еврокубках пешком ходят? Два сезона Зенит уже в Европе провалил, осталось провалить третий, что бы понять, что результаты в слабом чемпионате страны ни о чем не говорят... Тем более не отражают реальный уровень футболистов.
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Ловкий Бубен
1617324398
Нас эти результаты больше не устраивают, как временное явление пока строилась команда понятно, но время даденное на этот процесс закончилось , нужны результаты в Европе, и ничего сверх естественного в их достижении не требуется, а результатов нет , поэтому извольте на выход...
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Zubo
1617367319
Я говорил будет вторая Уфа, два года не могу смотреть на это, помню как Динамо проиграли в РПЛ потом ещё кому-то , ни тактики перед игрой, ни плана на игру, ни тактических решений в ходе игры, физическая подготовка у футболистов плохая , не могли матч с Брюгге в ЛЧ доиграть до ничьей ( я бы понял если бы были победы и не прошли по разнице мячей, а всего одно очко в группе - это твой результат, Богданыч, которого добивается Зенит ? ) , позор в последнем матче с Рубином , вылет из кубка России, устали мы все, нужны перемены в клубе и срочно !
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