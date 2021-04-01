Семак – о недостатке жесткости: «Зачем мне плетка, если «Зенит» добивается результата?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о свое подходе к тренировочному процессу.

– Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

– А не считаете, что вам не хватает плетки – то есть жесткости?

– Зачем она мне? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, – выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами – это уже мое личное дело.

У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне плетка, если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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