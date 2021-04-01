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  • Семак – о воспитанниках в составе «Зенита»: «Кто из них лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

Семак – о воспитанниках в составе «Зенита»: «Кто из них лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

1 апреля 2021, 12:59
32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему воспитанники клуба получают мало игровой практики в основной команде.

– Почему за три сезона при вас не пробился в основу и не заиграл ни один молодой воспитанник? Круговой появляется редко, Прохина отдали в аренду, Мусаева продали.

– Замечу, что Мусаева продали с опцией обратного выкупа. У меня встречный вопрос: кто из воспитанников «Зенита» заиграл или играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы, Дриусси, Барриоса, Оздоева?

Вот Круговой уходил из «Зенита», вернулся, теперь готов конкурировать. Мостовой уходил в аренду, вернулся, готов конкурировать. И Прохин то же самое – если он проявит себя в «Сочи», то мы его с удовольствием вернем, будет играть у нас. Чистяков тоже уходил из «Зенита», набрался опыта, вернулся, теперь тоже составляет конкуренцию.

Взяли у «Зенита-2» Хотулева – у него теперь тоже есть шанс. Если он проявит себя, мы же только радоваться будем. Но каждый должен соответствовать уровню команды.

– А вообще возможно ли решать серьезные задачи в лиге и при этом развивать молодежь?

– Мы упираемся в качество игроков – в то, насколько они могут соответствовать уровню. Если это сильная молодежь, то, конечно, можно давать результат.

У нас шесть человек пропускают матч Лиги чемпионов, выходят на поле молодые игроки, и мы очень сильно теряем в качестве. Конечно, тут говорить о результате не приходится.

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

Семак – о чемпионской гонке в РПЛ: «Одна осечка – и «Зенит» уже в пределах досягаемости»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (32)
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Павелий
1617271980
Потому что деньги надо вклдаывать не в Халков, Дриусси и им подобных аргентинских лентяев, а в детско-юношеский футбол.
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САДЫЧОК
1617274432
Семак -Все молодые Лучше Оздоева !
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NewLife
1617279188
"Почему за три сезона при вас не пробился в основу и не заиграл ни один молодой воспитанник? " Отвечу вместо Семака: Нах рисковать и кого-то еще наигрывать, когда есть бездонный карман, и малкомов вокруг полно, когда срач тв и вся быдло пресса, купленная олигархами, балаболит день и ночь в пользу наших великолепных геев, когда всегда прийдут на выручку вилков, карась, безбород, левников с папашей и вся остальная судейская шушара.
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Hektor 84
1617281218
Так тут в том числе проблема в тренере. Почему в других командах РПЛ заигрывают молодые футболисты, в том числе и воспитанники. Когда Газпром все оплачивает зачем возиться с молодежью? Важно чемпионат выиграть за счет админ ресурса.
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Cules2013
1617282686
Вопрос баланса между молодёжью и приглашёнными игроками. А баланс - это не про нашу страну. Ну и вечный вопрос о том, как эту молодёжь у нас воспитывают - через непонятные спортивные школы с хз какими тренерами и сомнительным техническим обеспечением, да ещё и взятки в купе с самодурством.
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anjaneri
1617289437
Нет своей молодежи.., это бич почти всех комманад РПЛ. Все потому, что в футбольные академии принимают не способностям, а по караману родителей, старающихся во чтобы то ни стало, впихнуть своего отпрыска через головы талантливых ребят, которые не имеют взяткоемких родителей.
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Garrincha58
1617289713
тренеришко заговорил а как же им себя проявить если ты тренер не даёшь им шанс почему даже вяленький Дзюба будет у тебя еле ноги волочить на протяжении всего матча а ты его не сменишь почему почти 40 летний Жирков в составе а Круговой молодой сидит и сопли жуёт на скамье да потому что тебе тренер не надо руководить командой которая стремится в Европу не для тебя это не твой уровень
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portero
1617291296
Ну вообще-то воспитанников воспитывать надо и работать с ними. А ты сережа пустое место....
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Рубинище
1617295873
Шварц в Динамо подключает и ничего. Бердыев Азмуна зелёным совсем в Рубин привёз. в этом том числе и есть класс тренера. А лучше Оздоева и моя бабка сыграетю
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zigbert
1617300228
Проще всего купить дорогих игроков. Для достижения результата, самый верный путь. А свои воспитанники могут подождать.
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