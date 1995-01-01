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    Семак – о воспитанниках в составе «Зенита»: «Кто из них лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему воспитанники клуба получают мало игровой практики в основной команде.

    – Почему за три сезона при вас не пробился в основу и не заиграл ни один молодой воспитанник? Круговой появляется редко, Прохина отдали в аренду, Мусаева продали.

    – Замечу, что Мусаева продали с опцией обратного выкупа. У меня встречный вопрос: кто из воспитанников «Зенита» заиграл или играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы, Дриусси, Барриоса, Оздоева?

    Вот Круговой уходил из «Зенита», вернулся, теперь готов конкурировать. Мостовой уходил в аренду, вернулся, готов конкурировать. И Прохин то же самое – если он проявит себя в «Сочи», то мы его с удовольствием вернем, будет играть у нас. Чистяков тоже уходил из «Зенита», набрался опыта, вернулся, теперь тоже составляет конкуренцию.

    Взяли у «Зенита-2» Хотулева – у него теперь тоже есть шанс. Если он проявит себя, мы же только радоваться будем. Но каждый должен соответствовать уровню команды.

    – А вообще возможно ли решать серьезные задачи в лиге и при этом развивать молодежь?

    – Мы упираемся в качество игроков – в то, насколько они могут соответствовать уровню. Если это сильная молодежь, то, конечно, можно давать результат.

    У нас шесть человек пропускают матч Лиги чемпионов, выходят на поле молодые игроки, и мы очень сильно теряем в качестве. Конечно, тут говорить о результате не приходится.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11584

      Cules2013 4 минуты назад

      Вопрос баланса между молодёжью и приглашёнными игроками. А баланс - это не про нашу страну.
      Ну и вечный вопрос о том, как эту молодёжь у нас воспитывают - через непонятные спортивные школы с хз какими тренерами и сомнительным техническим обеспечением, да ещё и взятки в купе с самодурством.

      0
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      Рейтинг: +9285

      Hektor 84 28 минут назад

      Так тут в том числе проблема в тренере. Почему в других командах РПЛ заигрывают молодые футболисты, в том числе и воспитанники. Когда Газпром все оплачивает зачем возиться с молодежью? Важно чемпионат выиграть за счет админ ресурса.

      1
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      Рейтинг: +2615

      neveldomha > Hektor 84 10 минут назад

      Вот в ЦСКА почти пол команды молодежи. И где результат в чемпионате? Этот сезон в еврокубках - это вообще полный аут. То что у ЦСКА нет денег на покупку качественных игроков - никакого отношения к Газпрому не имеет. И что за очередной бред про админ ресурс? Рубин выиграл у Зенита, при том, что казанский клуб получит за Азмуна 1 млн. баксов в случае очередной победы в чемпионате. Вот тебе интерес, но результат обратный. Так что не надо чушь молоть.

      1
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      Рейтинг: +1778

      Nevsky_RU 1 час назад

      "У нас шесть человек пропускают матч Лиги чемпионов, выходят на поле молодые игроки, и мы очень сильно теряем в качестве. Конечно, тут говорить о результате не приходится." - да и без молодёжи качество не очень)))
      Откуда взяться талантам когда по всей стране, кроме возможно совсем уже периферийных губерний, места в составах молодёжек и дублей покупаются. Там не по таланту отсев. А реально талантливые видя и осознавая весь этот безперспективняк для себя - идут в рядовые профессии. 100% сборная менеджеров по продажам или сборная операторов колл центров России дёрнет нашу молодёжку. Среди них талантов будет тупо больше.

      1
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      Рейтинг: +6601

      Alekxei Z. 1 час назад

      И здесь Богданыч прав. На поле должны выходить сильнейшие и возраст тут не имеет значение. Когда-то Малофеев, Аршавин, Денисов, Быстров и Кержаков были сильнейшими в команде , поэтому и выходили на поле , а вовсе не ради искусственного омоложения состава. Конечно если в дубле появится"звезда" его подпустят, но пока такого нет и возможности Газпрома позволяют покупать более сильных игроков.
      Так поступают все гранды у которых есть финансы.

      0
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      Рейтинг: +8265

      NewLife 1 час назад

      "Почему за три сезона при вас не пробился в основу и не заиграл ни один молодой воспитанник? "
      Отвечу вместо Семака:
      Нах рисковать и кого-то еще наигрывать, когда есть бездонный карман, и малкомов вокруг полно, когда срач тв и вся быдло пресса, купленная олигархами, балаболит день и ночь в пользу наших великолепных геев, когда всегда прийдут на выручку вилков, карась, безбород, левников с папашей и вся остальная судейская шушара.

      2
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      Рейтинг: +2415

      FENIX-SL 2 часа назад

      как кто то может быть лучше зюбы и оздоева?
      да вообще все перечисленные футболисты - великие!
      какая молодежка? зачем? на жиркова и кудряшова в той же сборной куда приятнее смотреть!
      вперед Россия!
      пока в другие странах развивается молодежка..мы делаем ставку на ОПЫТ ВЕЛИКИХ ИГРОКОВ!

      5
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      Рейтинг: +2641

      Fusballer 2 часа назад

      Да уж, отличное качество - стабильно плохая игра. Гнать таких тренеров взашей! И начать с Семака и Чабана. При том на иностранных тренеров тянут.

      1
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      Рейтинг: +6515

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Семак -Все молодые Лучше Оздоева !

      4
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      Рейтинг: +20257

      silver29 2 часа назад

      Семак сам без роду и племени с 19 лет бегал по клубам причем в нарушение действующих контрактов, его Тарханов в свое время притянул и таскал за собой.

      1
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      Рейтинг: +5648

      nik55 2 часа назад

      ты у Радимова спроси и у мюллера

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