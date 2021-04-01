Семак – о воспитанниках в составе «Зенита»: «Кто из них лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему воспитанники клуба получают мало игровой практики в основной команде.

– Почему за три сезона при вас не пробился в основу и не заиграл ни один молодой воспитанник? Круговой появляется редко, Прохина отдали в аренду, Мусаева продали.

– Замечу, что Мусаева продали с опцией обратного выкупа. У меня встречный вопрос: кто из воспитанников «Зенита» заиграл или играет на уровне лидера РПЛ? Кто лучше Малкома, Азмуна, Дзюбы, Дриусси, Барриоса, Оздоева?

Вот Круговой уходил из «Зенита», вернулся, теперь готов конкурировать. Мостовой уходил в аренду, вернулся, готов конкурировать. И Прохин то же самое – если он проявит себя в «Сочи», то мы его с удовольствием вернем, будет играть у нас. Чистяков тоже уходил из «Зенита», набрался опыта, вернулся, теперь тоже составляет конкуренцию.

Взяли у «Зенита-2» Хотулева – у него теперь тоже есть шанс. Если он проявит себя, мы же только радоваться будем. Но каждый должен соответствовать уровню команды.

– А вообще возможно ли решать серьезные задачи в лиге и при этом развивать молодежь?

– Мы упираемся в качество игроков – в то, насколько они могут соответствовать уровню. Если это сильная молодежь, то, конечно, можно давать результат.

У нас шесть человек пропускают матч Лиги чемпионов, выходят на поле молодые игроки, и мы очень сильно теряем в качестве. Конечно, тут говорить о результате не приходится.

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