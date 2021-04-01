Семак – о чемпионской гонке в РПЛ: «Одна осечка – и «Зенит» уже в пределах досягаемости»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

– Перейдем к «Зениту». Вы победили ЦСКА. Отрыв от «Спартака» – четыре очка. Как вы оцениваете вероятность титула?

– Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика – нужно набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, потому что главный плюс данной ситуации – все в наших руках.

Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив «Спартаку» приблизиться. Четыре очка – это очень маленький отрыв. Одна осечка – и мы уже в пределах досягаемости.

– Если «Зенит» выиграет золото, вы станете первым после Олега Романцева тренером, побеждавшим в чемпионате России три года подряд. Вас это мотивирует?

– Я слышал об этом. Но на данный момент меня это не заботит. У меня есть круг обязанностей: тренировочный процесс, жизнедеятельность команды. Мне есть о чем думать.

Это больше муссируется в прессе. Это же статистика – любые серии когда-то случались и могут повториться.

Командам осталось провести по семь матчей в чемпионате России.

Ближайший соперник «Зенита» – «Химки». Игра состоится в ближайший понедельник.

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»