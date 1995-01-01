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    Семак – о чемпионской гонке в РПЛ: «Одна осечка – и «Зенит» уже в пределах досягаемости»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

    – Перейдем к «Зениту». Вы победили ЦСКА. Отрыв от «Спартака» – четыре очка. Как вы оцениваете вероятность титула?

    – Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика – нужно набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, потому что главный плюс данной ситуации – все в наших руках.

    Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив «Спартаку» приблизиться. Четыре очка – это очень маленький отрыв. Одна осечка – и мы уже в пределах досягаемости.

    – Если «Зенит» выиграет золото, вы станете первым после Олега Романцева тренером, побеждавшим в чемпионате России три года подряд. Вас это мотивирует?

    – Я слышал об этом. Но на данный момент меня это не заботит. У меня есть круг обязанностей: тренировочный процесс, жизнедеятельность команды. Мне есть о чем думать.

    Это больше муссируется в прессе. Это же статистика – любые серии когда-то случались и могут повториться.

    • Командам осталось провести по семь матчей в чемпионате России.
    • Ближайший соперник «Зенита» – «Химки». Игра состоится в ближайший понедельник.

    Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4687

      Cleaner 1 час назад

      Ждем. И не одну!..)

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