Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

Вот мы и узнали официальную позицию Газпрома - тупо играть в группе ЛЧ, чтобы зарабатывать деньги. Т.е. и лоббирование смены календаря на весна-осень, и покупка Халка на "деньги от успешных игр в полуфинале ЛЧ" - это всё откровенная ложь. Стыдно за такой Зенит, за его криворукий менеджмент и за его жадных владельцев.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что для него важнее – чемпионские титулы в РПЛ или выход в плей-офф Лиги чемпионов.
– Вы бы променяли два чемпионства, которые у вас есть сейчас, на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов? В России у вас титулы, но в Европе вас не знают как тренера. Если бы вы с «Зенитом» попали в восьмерку сильнейших в Европе, на вас обратили бы внимание.
– Уверен, Курбана Бекиевича Бердыева знают прекрасно в Европе, несмотря на то что он не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, не променял бы.
Выход из группы – да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России – это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы – это хорошо. Но это же не титул!
Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли – и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться.
- «Зенит» становился чемпионом России в сезонах 2018/19 и 2019/20, а также лидирует в текущем розыгрыше РПЛ.
- В ЛЧ петербургская команда два года подряд вылетела по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете.