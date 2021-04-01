Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

1 апреля 2021, 10:52
63

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что для него важнее – чемпионские титулы в РПЛ или выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Вы бы променяли два чемпионства, которые у вас есть сейчас, на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов? В России у вас титулы, но в Европе вас не знают как тренера. Если бы вы с «Зенитом» попали в восьмерку сильнейших в Европе, на вас обратили бы внимание.

– Уверен, Курбана Бекиевича Бердыева знают прекрасно в Европе, несмотря на то что он не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, не променял бы.

Выход из группы – да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России – это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы – это хорошо. Но это же не титул!

Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли – и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться.

  • «Зенит» становился чемпионом России в сезонах 2018/19 и 2019/20, а также лидирует в текущем розыгрыше РПЛ.
  • В ЛЧ петербургская команда два года подряд вылетела по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1617266269
Ну, а как Семак ещё может оправдать провал Зенита в ЛЧ? Только так. В ЛЧ денег заработали и чемпионами России были и будут, на счет этого есть кому позаботиться.
Ответить
ArReal
1617268199
В плей - офф Вам никогда не попасть)))Поэтому конечно важнее обыгрывать Уфу и получать халявные очки от Сочи)
Ответить
Cules2013
1617269161
Какой вопрос, такой ответ. Плей-офф ЛЧ - это не трофей, поэтому ясно, что 2 чемпионских титула, даже в РПЛ - это интереснее, чем просто эфемерный "престиж выхода из группы", который ничего не даст Зениту, и в Еропе никто особо на это не обратит внимание. Там даже в призовых деньгах, видимо, в РПЛ чемпионство больше даёт. Другое дело, что не должно быть "или/или", от Зенита закономерно (с учётом состава и богатства клуба) ждут и того, и другого. Ну хотя бы с 3 места в ЛЕ. А то два года подряд 4 место в несложных группах - это, конечно, ахтунг. Поэтому подобные слова воспринимаются в штыки, так как провалы Зенита и Семака уже многим надоели.
Ответить
Январь 59
1617269657
Зачем тогда вообще выходить в ЛЧ? Зачем бороться за пьедестал? Можно как Уфа болтаться в середине таблицы, дома побеждать , на выезде очки продавать. На кой хрен тогда вообще вы в футбол играете. В чем смысл вливания в команду народных миллиардов? За что вам тренерам и вашим иностранным игрокам платить миллионы? За что нашим Дзюбам Жирковым, Кузяевым, Мостовым и прочим мяченогам платить миллионы, когда наши пенсионеры получают по 12-15 тыс.?Зачем мы покупаемых билеты и идём на трибуны, если вы тупо сливаете осенние игры и плевать на болельщиков хотели?
Ответить
Боцман59rus
1617270452
Семак, ты опять обосрался, теперь уже в интервью
Ответить
Hektor 84
1617273182
Ну да два купленных чемпионства весомое достижение! Я считаю для тренера всё важно и выступление в чемпионате и Л Ч. А Газпром ему Вендела и Малкома покупает, чтоб этот идиот вывел наконец таки команду в плей офф. А ему пох на ЛЧ. Сережа Бердыев хоть и не выводил Рубин в Плей офф ЛЧ, но при его двух чемпионствах он регулярно снимал скальпы с топ клубов.
Ответить
almanev
1617273335
Конечно, интереснее в одну калитку накидывать Оренбургу и Сочи, чем потягаться с условной Боруссией.
Ответить
BRO_football
1617273382
Чемпионат России важен только для России. Выиграв хоть 100 раз РПЛ уровень футбола в стране не поднимешь. Для этого и нужны еврокубки и в принципе международные матчи. Лига чемпионов это прежде всего известность и престиж чемпионата, который представляет клуб. А вслед за этим в чемпионат потянутся новые спонсоры, новые тренеры и игроки европейского уровня. В чём смысл тогда играть в футбол, если не совершенствоваться, не выходить в Лигу чемпионов и только болтаться в своём РПЛ? Деньги зарабатывать? Так ведь их будет ещё больше. если в Лиге чемпионов играть. Зенит платит такие огромные деньги своим футболистам и их агентам ради чего? Чтобы 2 раза за сезон стабильно условную Уфу обыгрывать? А задачи хорошо играть в Лиге чемпионов перед этими мешками с деньгами даже и не ставится? Отличный менеджмент в Зените, ничего не скажешь) Каждый год одно и то же. Российские клубы борются за высокие места в РПЛ, чтобы попасть в еврокубки. А в следующем сезоне эти клубы сливают матчи в еврокубках, чтобы опять побороться за высокие места в РПЛ и попасть в еврокубки. И этот круговорот идиотизма не закончится никогда!
Ответить
ARRustam
1617274648
Ответ неудачника.
Ответить
derrik2000
1617275981
Сергей Богданыч шутить-с изволят-с... ))
Ответить
Главные новости
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
2
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
8
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
7
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
4
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
11
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
7
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
15
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
136
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Все новости
Все новости
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
5
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
7
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
15
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
136
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
4
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
4
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
6
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
10
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+