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    Семак: «Чемпионат России гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что для него важнее – чемпионские титулы в РПЛ или выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Вы бы променяли два чемпионства, которые у вас есть сейчас, на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов? В России у вас титулы, но в Европе вас не знают как тренера. Если бы вы с «Зенитом» попали в восьмерку сильнейших в Европе, на вас обратили бы внимание.

    – Уверен, Курбана Бекиевича Бердыева знают прекрасно в Европе, несмотря на то что он не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, не променял бы.

    Выход из группы – да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России – это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы – это хорошо. Но это же не титул!

    Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли – и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться.

    • «Зенит» становился чемпионом России в сезонах 2018/19 и 2019/20, а также лидирует в текущем розыгрыше РПЛ.
    • В ЛЧ петербургская команда два года подряд вылетела по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии28
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      Рейтинг: +4323

      Павелий 39 секунд назад

      Вот мы и узнали официальную позицию Газпрома - тупо играть в группе ЛЧ, чтобы зарабатывать деньги. Т.е. и лоббирование смены календаря на весна-осень, и покупка Халка на "деньги от успешных игр в полуфинале ЛЧ" - это всё откровенная ложь. Стыдно за такой Зенит, за его криворукий менеджмент и за его жадных владельцев.

      0
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      Рейтинг: +21477

      Боцман59rus 21 минуту назад

      Семак, ты опять обосрался, теперь уже в интервью

      3
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      Рейтинг: +690

      plehanov6 23 минуты назад

      Стелет соломку!

      2
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      Рейтинг: +1893

      ААМ 25 минут назад

      А по моему мнению важны и ЧР и ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +8255

      NewLife 31 минуту назад

      Лузер !!! и трус "!!

      2
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      Рейтинг: +1454

      Январь 59 35 минут назад

      Зачем тогда вообще выходить в ЛЧ? Зачем бороться за пьедестал? Можно как Уфа болтаться в середине таблицы, дома побеждать , на выезде очки продавать. На кой хрен тогда вообще вы в футбол играете. В чем смысл вливания в команду народных миллиардов? За что вам тренерам и вашим иностранным игрокам платить миллионы? За что нашим Дзюбам Жирковым, Кузяевым, Мостовым и прочим мяченогам платить миллионы, когда наши пенсионеры получают по 12-15 тыс.?Зачем мы покупаемых билеты и идём на трибуны, если вы тупо сливаете осенние игры и плевать на болельщиков хотели?

      4
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      Рейтинг: +1902

      ySS 39 минут назад

      Что чемпионство важнее этапа еврокубков, не поспоришь.
      Только зачем трепаться, что, мол, берем игроков по 40 и больше лимонов под ЛЧ?

      3
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      Рейтинг: +11580

      Cules2013 43 минуты назад

      Какой вопрос, такой ответ.
      Плей-офф ЛЧ - это не трофей, поэтому ясно, что 2 чемпионских титула, даже в РПЛ - это интереснее, чем просто эфемерный "престиж выхода из группы", который ничего не даст Зениту, и в Еропе никто особо на это не обратит внимание. Там даже в призовых деньгах, видимо, в РПЛ чемпионство больше даёт.
      Другое дело, что не должно быть "или/или", от Зенита закономерно (с учётом состава и богатства клуба) ждут и того, и другого. Ну хотя бы с 3 места в ЛЕ. А то два года подряд 4 место в несложных группах - это, конечно, ахтунг. Поэтому подобные слова воспринимаются в штыки, так как провалы Зенита и Семака уже многим надоели.

      4
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      Рейтинг: +3496

      AtticusFinch 59 минут назад

      В плей - офф Вам никогда не попасть)))Поэтому конечно важнее обыгрывать Уфу и получать халявные очки от Сочи)

      4
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      Рейтинг: +4538

      Давид59 1 час назад

      Вопрос не корректный. Или чемпионство, или выход в Play Off ЛЧ. Это то же самое, когда ребёнка спрашивают кого ты больше любишь папу или маму.

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