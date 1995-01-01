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    Гендиректор «Рубина: «Скоро факсы с запросами на Хвичу пойдут пачками. Готов обменять его на Дибалу»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о будущем полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

    – Факсы с запросами на Хвичу приходили?

    – Уверен, что скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя.

    – Как вы хотите его оставить? Предложить новый контракт?

    – Почему бы нет? У него и нынешний долгосрочный. Это обычная практика. К примеру, мы недавно продлили контракт со Старфельтом. Он у него и до этого был до 2023 года, а мы повысили зарплату и добавили ещe год. Старфельт пришeл на маленькие деньги.

    Сейчас он твeрдый игрок основы, футболист сборной Швеции. Соответственно, повышая ему зарплату, предложили ещe и продлить на год, и он с удовольствием согласился. Год назад так же продлили контракт с Уремовичем. Это часть футбольного бизнеса.

    Если же человек не соглашается на предложение о продлении контракта, для меня это тоже ответ. Значит, он не хочет связывать свое будущее с нашим клубом, и мы тоже к этому должны быть готовы.

    – В прессе говорят о 20 миллионах за Кварацхелию. Однако в Европе как будто сейчас нет живых денег. Все сделки идут через обмены: «Ювентус» хочет обменять Дибалу, «Барселона» – Гризмана.

    – На Дибалу его готов обменять.

    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +492

      El_Chori 13 минут назад

      Ой балабол а....до3,14здится ведь скоро

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      Рейтинг: +14779

      alarm 1 час назад

      за него и 25 лямов не жалко. надеюсь, наши подсуетятся, а то потом он все 50 будет стоить.

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      Рейтинг: +100

      murealbest 2 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +1329

      anjaneri 2 часа назад

      Конечо, этот генацвале не тлох, думаю ему удастся прогрессировать дальше.

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