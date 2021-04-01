Гендиректор «Рубина: «Скоро факсы с запросами на Хвичу пойдут пачками. Готов обменять его на Дибалу»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о будущем полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

– Факсы с запросами на Хвичу приходили?

– Уверен, что скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя.

– Как вы хотите его оставить? Предложить новый контракт?

– Почему бы нет? У него и нынешний долгосрочный. Это обычная практика. К примеру, мы недавно продлили контракт со Старфельтом. Он у него и до этого был до 2023 года, а мы повысили зарплату и добавили ещe год. Старфельт пришeл на маленькие деньги.

Сейчас он твeрдый игрок основы, футболист сборной Швеции. Соответственно, повышая ему зарплату, предложили ещe и продлить на год, и он с удовольствием согласился. Год назад так же продлили контракт с Уремовичем. Это часть футбольного бизнеса.

Если же человек не соглашается на предложение о продлении контракта, для меня это тоже ответ. Значит, он не хочет связывать свое будущее с нашим клубом, и мы тоже к этому должны быть готовы.

– В прессе говорят о 20 миллионах за Кварацхелию. Однако в Европе как будто сейчас нет живых денег. Все сделки идут через обмены: «Ювентус» хочет обменять Дибалу, «Барселона» – Гризмана.

– На Дибалу его готов обменять.

В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Гендиректор «Рубина»: «У меня не стоит задача продать Хвичу. Хочу оставить его в команде»