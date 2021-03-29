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  • Гендиректор «Рубина»: «У меня не стоит задача продать Хвичу. Хочу оставить его в команде»

Гендиректор «Рубина»: «У меня не стоит задача продать Хвичу. Хочу оставить его в команде»

29 марта 2021, 13:26
5

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал гол полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в ворота сборной Испании (1:2) в матче 2-го тура отбора ЧМ.

«Выросла ли его цена после этого? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича – это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера.

А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача – оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня», – цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

  • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Грузия Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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Рубинище
1617024143
Очень надеюсь, что останется у нас и не уедет пока в Европу. В РПЛ у других клубов денег его купить не хватит. У Зенита все места легионеров заняты да и пожалеют они 25 отдать-привыкли за копейки игроков у нас брать(кроме Рондона), думаю больше им так как Азмуна за 12 ни кто не отдаст. Пусть у нас играет и прогрессирует. Леонид Викторович сделает из него топчика
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ab15488
1617031061
Я бы сказал миссия практически не выполнима. На 99% хвичу летом заберут, а жаль
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Garrincha58
1617032604
Хвичу можно будет продать не больше чем за 15 лямов больше ни один зарубежный клуб за него не даст, а вот если предложить Зениту то те отвалят и 30
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