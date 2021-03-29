Гендиректор «Рубина»: «У меня не стоит задача продать Хвичу. Хочу оставить его в команде»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал гол полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в ворота сборной Испании (1:2) в матче 2-го тура отбора ЧМ.
«Выросла ли его цена после этого? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича – это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера.
А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача – оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня», – цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».
- В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»