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    Гендиректор «Рубина»: «У меня не стоит задача продать Хвичу. Хочу оставить его в команде»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал гол полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в ворота сборной Испании (1:2) в матче 2-го тура отбора ЧМ.

    «Выросла ли его цена после этого? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича – это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера.

    А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача – оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня», – цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5870

      Рубинище 32 секунды назад

      Очень надеюсь, что останется у нас и не уедет пока в Европу. В РПЛ у других клубов денег его купить не хватит. У Зенита все места легионеров заняты да и пожалеют они 25 отдать-привыкли за копейки игроков у нас брать(кроме Рондона), думаю больше им так как Азмуна за 12 ни кто не отдаст. Пусть у нас играет и прогрессирует.

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