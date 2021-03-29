Маслов покинул расположение сборной России U-21

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России из-за дисквалификации на матч 3-го тура группового этапа Евро-U21 с Данией.
«В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жeлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодeжной сборной России», – сообщила пресс-служба сборной.
- Сборная России проиграла Франции (0:2) пропустив оба гола после пенальти, назначенных за нарушения Маслова.
- Россия опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
- Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
- Россия сыграет с датчанами 31 марта.
Источник: телеграм-канал сборной России