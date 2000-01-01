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    Маслов покинул расположение сборной России U-21

    Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России из-за дисквалификации на матч 3-го тура группового этапа Евро-U21 с Данией.

    «В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жeлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодeжной сборной России», – сообщила пресс-служба сборной.

    • Сборная России проиграла Франции (0:2) пропустив оба гола после пенальти, назначенных за нарушения Маслова.
    • Россия опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
    • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
    • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10197

      paracetamol 15 минут назад

      Может не проиграют в отсутствие этого ценного кадра?

      0
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      Рейтинг: +2105

      Mister_Tomsk 32 минуты назад

      дауж, а в следующем матче, только победа нужна.

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      Рейтинг: +2382

      FENIX-SL 1 час назад

      да че все такие злые то
      ущербные людишки
      даже если он игрок спартака..ну и что? с кем не бывает?
      россия могла бы и забить тогда уж..или 0 голов забитых тоже из-за него?

      2
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      Рейтинг: +533

      ab15488 > FENIX-SL 54 минуты назад

      Ну с ущербными ты сам переборщил) но гнобить игрока действительно не стОит. И частые упоминания Спартака тоже не к месту. При чем тут Спартак и сборная? Главный вопрос, как игрок сам отреагирует на свои ошибки. А непогрешимых нет. Березуцкий с игнашевичем в своё время отчебучивали и похлеще.

      1
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      Рейтинг: +2382

      FENIX-SL > ab15488 22 минуты назад

      не переборщил)
      никогда не понимал таких людей..будь то на футбольном поле или у экрана телевизора
      посмотри что пишут они

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      ab15488 > FENIX-SL 9 минут назад

      Ну пишут и пишут. Переубедить не переубедишь, смысл буквы тратить?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      _Marqella_ 1 час назад

      Игрок катастрофа...пусть и дальше в Спартаке играет..Удачные воспитанники Спартака это не защитники...

      -1
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      Рейтинг: +16519

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      А кого вы имеете ввиду?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2742

      aaaaahhhh > _Marqella_ 1 час назад

      налетели падальшики...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7955

      Вомбат 1 час назад

      Игра с Данией, к сожалению, будет уже ни о чем. Уровень нашей молодежки не позволяет выигрывать у такого соперника с нужным счетом. Разве что произойдет чудо. Но это вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +14587

      derrik2000 2 часа назад

      В Химки его.
      Раз с психологией и старанием не всё в порядке, то только в Химки: и от Москвы недалече, и берут всё, что другим не нужно.
      Докажет в Химках, что что-то из себя представляет - добро пожаловать обратно.
      НЕ докажет - плакать не буду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4

      fabo72 2 часа назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +27318

      oyabun 2 часа назад

      Главное чтобы парня не заклевали. Видно что он старается и прогресс заметен. А ошибки есть и у более опытных, количество их уменьшится обязательно. Главное не падать духом и работать над собой.

      7
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      Рейтинг: +14587

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Меня, например, его процесс "старания" нисколечко не интересует.
      Это не спорт-интернат, а профессиональный клуб с ГИГАНТСКИМИ зарплатами и большими амбициями.
      По крайней мере, высокие амбиции каждый год декларируются. а, вот, ГИГАНТСКИЕ зарплаты выплачиваются здесь и сейчас.
      В Химках или ещё где пусть постарается повзрослеть, как игрок.
      А если не захочет самосовершенствоваться, то пусть где-нибудь на периферии и доигрывает.
      Хоть в ФНЛ, хоть в РПЛ, хоть ещё где.
      Много их таких, "молодых и шибко талантливых", из школы Спартака прошло через основу.
      Практически никто не задержался.

      3
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      Рейтинг: +12345

      JTherry > derrik2000 1 час назад

      Маслов не из школы Спартака, он - из Тюмени...

      3
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      Рейтинг: +14587

      derrik2000 > JTherry 53 минуты назад

      А какая разница, ты же понял, о чём я?
      Ну и ладно, что транзитом из Тюмени транзитом через Спартак-"?
      Главное, что Спартаку сейчас в ТАКОМ виде он просто ни к чему.
      Или за Спартак-2, или - в Химки.
      Или к дому, к Тюмени поближе.

      0
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      Рейтинг: +427

      aurora5858 2 часа назад

      Видимо никто не расчитывает на победу и выход из группы.Наверное Паше прилетело в раздевалке. Жалко парня ,но не его место в Спартаке.

      5
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      Рейтинг: +16519

      vladimir-7 > aurora5858 2 часа назад

      Попал мяч в руку, но это может случиться с каждым, так что
      о непригодности игрока в команде, говорить нельзя. Могли бы
      и оставить, пусть посмотрит игру и поддержит ребят.

      3
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      Рейтинг: +427

      aurora5858 > vladimir-7 2 часа назад

      Жалко вроде старается , но не везучий .пенальти ,автогол,предупреждение,удаление - это в каждом матче. В отборе как и Расказов -проходной двор. Бесполезный игрок.

      3
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      Рейтинг: +430

      Mityai90 > aurora5858 1 час назад

      Плей офф будет в мае.

      1
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      Рейтинг: +2967

      neim 2 часа назад

      Удачи Маслову в дальнейшем. И не унывать, держи хвост пистолетом !

      8
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