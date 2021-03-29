Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маслов покинул расположение сборной России U-21

29 марта 2021, 16:28
31

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России из-за дисквалификации на матч 3-го тура группового этапа Евро-U21 с Данией.

«В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жeлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодeжной сборной России», – сообщила пресс-служба сборной.

  • Сборная России проиграла Франции (0:2) пропустив оба гола после пенальти, назначенных за нарушения Маслова.
  • Россия опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
  • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
  • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

Источник: телеграм-канал сборной России
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Спартак Маслов Павел
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aurora5858
1617025545
Видимо никто не расчитывает на победу и выход из группы.Наверное Паше прилетело в раздевалке. Жалко парня ,но не его место в Спартаке.
Ответить
oyabun
1617025713
Главное чтобы парня не заклевали. Видно что он старается и прогресс заметен. А ошибки есть и у более опытных, количество их уменьшится обязательно. Главное не падать духом и работать над собой.
Ответить
derrik2000
1617026521
В Химки его. Раз с психологией и старанием не всё в порядке, то только в Химки: и от Москвы недалече, и берут всё, что другим не нужно. Докажет в Химках, что что-то из себя представляет - добро пожаловать обратно. НЕ докажет - плакать не буду.
Ответить
Вомбат
1617027369
Игра с Данией, к сожалению, будет уже ни о чем. Уровень нашей молодежки не позволяет выигрывать у такого соперника с нужным счетом. Разве что произойдет чудо. Но это вряд ли.
Ответить
_Marqella_
1617028314
Игрок катастрофа...пусть и дальше в Спартаке играет..Удачные воспитанники Спартака это не защитники...
Ответить
paracetamol
1617033035
Может не проиграют в отсутствие этого ценного кадра?
Ответить
filosof sparty
1617034410
Выражаясь умопомрачительным сленгом некоторых наших тренеров, я бы про Маслова сказал так: Он обладает качествами топовых защитников, но просто жутко невезучий!)))))))))))))
Ответить
ySS
1617036902
Уехал домой, это для Спартака хорошо. Пусть старается и прибавляет, а непруха бывает
Ответить
mutabor0992
1617040656
А как же командный дух?Единение?Сплоченность?Поддержка товарищу который ошибся? Или решили на обедах сэкономить???
Ответить
илья 009
1617043591
Маслов на самом деле очень качественный защитник ...ему всего 20 лет... и со вторым пенальти к нему вообще нет вопросов...не было бы руки мяч сразу бы залетел в угол наших ворот.
Ответить
Главные новости
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
2
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
6
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
7
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
117
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Все новости
Все новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Стартовал молодежный Евро, где дебютирует серьезное изменение в правилах
2025.06.11 22:07
2
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
2021.06.06 23:59
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21
2021.05.10 15:28
Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»
2021.04.05 11:24
9
Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»
2021.04.04 13:21
5
Шварц: «Я смотрел все матчи молодeжной сборной России на Евро»
2021.04.02 15:24
3
Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»
2021.04.02 12:26
7
ФотоГалактионов обратился к сборной России U-21 после вылета с молодежного Евро
2021.04.01 15:17
Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»
2021.04.01 10:44
1
Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»
2021.04.01 07:47
1
Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»
2021.04.01 00:50
8
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
2021.04.01 00:26
Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки»
2021.03.31 22:51
2
Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными»
2021.03.31 22:45
4
Молодежная сборная России ни разу не вышла в плей-офф Евро в 21-м веке
2021.03.31 21:55
4
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
ВидеоМолодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+