Маслов покинул расположение сборной России U-21

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России из-за дисквалификации на матч 3-го тура группового этапа Евро-U21 с Данией.

«В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жeлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодeжной сборной России», – сообщила пресс-служба сборной.