Десять игроков сборной России проверили на допинг

Пресс-служба сборной России сообщила о проведении допинг-проверки в расположении национальной команды.
«Ранним утром 29 марта в расположение сборной приехали инспекторы допинг-контроля. У 10 футболистов взяли пробы.
Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Все прошло в штатном порядке», – сообщили в пресс-службе.
- Сборная России готовится к матчу третьего тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.
- Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.
- Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.
Источник: Телеграм-канал сборной России