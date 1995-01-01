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    Десять игроков сборной России проверили на допинг

    Пресс-служба сборной России сообщила о проведении допинг-проверки в расположении национальной команды.

    «Ранним утром 29 марта в расположение сборной приехали инспекторы допинг-контроля. У 10 футболистов взяли пробы.

    Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Все прошло в штатном порядке», – сообщили в пресс-службе.

    • Сборная России готовится к матчу третьего тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.
    • Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.
    • Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +28134

      zra78 19 минут назад

      Напрягает что ранним утром, и к нашим биатлонистам на ЧМ припёрлись в пять утра вроде.а условно к Испании,Германии в это же время?

      0
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      Рейтинг: +419

      aurora5858 23 минуты назад

      У трех точно найдут и в конце цикла объявят.

      0
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      Рейтинг: +4660

      Cleaner 38 минут назад

      Кроме перегара наших футболистов ни на чем не поймаешь!..)

      1
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      Рейтинг: +3138

      raritet 1 час назад

      Ну понять инспекторов могу. Как так , у Мальты выиграли. Что -то здесь не так . Тут только одно. Какой-то неизвестный препарат. Новичок, скорее всего. Все от него страдают , а Дзюбе только лучше и скорострельность улучшается.

      0
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      Рейтинг: +11703

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну естественно , две победы из двух -это ли не повод усомнится )))

      2
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      Рейтинг: +6463

      САДЫЧОК 1 час назад

      Думаю допинг был у Мевли ! А вот какой ...думайте сами !

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      Рейтинг: +640

      АКМ-74У 2 часа назад

      Штатное количество

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      Рейтинг: +14753

      alarm 2 часа назад

      сколько бромантана нашли у хряков?

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      Рейтинг: +1560

      almanev > alarm 11 минут назад

      Нашли только бутылку у дзюбы в прямой кишке

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