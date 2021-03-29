Десять игроков сборной России проверили на допинг

Пресс-служба сборной России сообщила о проведении допинг-проверки в расположении национальной команды.

«Ранним утром 29 марта в расположение сборной приехали инспекторы допинг-контроля. У 10 футболистов взяли пробы.

Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Все прошло в штатном порядке», – сообщили в пресс-службе.