FA расследует расистский твит форварда «Вест Хэма» Боуэна, опубликованный девять лет назад

Футбольная ассоциация Англии (FA) заинтересовалась твитом нападающего «Вест Хэма» Харрода Боуэна, опубликованным в 2012 году, и начала расследование. Пост содержал слово «нигер».
«В 15 лет, в 2012 году, я опубликовал детский твит. Он был оскорбительным. Хочу искренне извиниться, особенно перед людьми, связанными с «Вест Хэмом». Я бы не хотел подавать такой пример.
Тот твит не отражает мои нынешние принципы и ценности», – заверил Боуэн.
- В «Вест Хэме» сказали, что примут меры по ситуации.
- 24-летний Боуэн стоит на рынке 30 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ Боуэн провел 29 матчей, забил 6 голов, сделал 3 результативных паса.
Источник: Sky Sports