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    FA расследует расистский твит форварда «Вест Хэма» Боуэна, опубликованный девять лет назад

    Футбольная ассоциация Англии (FA) заинтересовалась твитом нападающего «Вест Хэма» Харрода Боуэна, опубликованным в 2012 году, и начала расследование. Пост содержал слово «нигер».

    «В 15 лет, в 2012 году, я опубликовал детский твит. Он был оскорбительным. Хочу искренне извиниться, особенно перед людьми, связанными с «Вест Хэмом». Я бы не хотел подавать такой пример.

    Тот твит не отражает мои нынешние принципы и ценности», – заверил Боуэн.

    • В «Вест Хэме» сказали, что примут меры по ситуации.
    • 24-летний Боуэн стоит на рынке 30 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ Боуэн провел 29 матчей, забил 6 голов, сделал 3 результативных паса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5945

      житель СПб 1 час назад

      9 лет назад, несовершеннолетний... Они что-то о принципе виновности, субъекте правонарушения - слышали?

      0
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      Рейтинг: +186

      КаДеС 1 час назад

      Иногда кажется, что этот мир уже не спасти...

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