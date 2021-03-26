FA расследует расистский твит форварда «Вест Хэма» Боуэна, опубликованный девять лет назад

Футбольная ассоциация Англии (FA) заинтересовалась твитом нападающего «Вест Хэма» Харрода Боуэна, опубликованным в 2012 году, и начала расследование. Пост содержал слово «нигер».

«В 15 лет, в 2012 году, я опубликовал детский твит. Он был оскорбительным. Хочу искренне извиниться, особенно перед людьми, связанными с «Вест Хэмом». Я бы не хотел подавать такой пример.

Тот твит не отражает мои нынешние принципы и ценности», – заверил Боуэн.