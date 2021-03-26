Моуринью: «Никто не готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о критике со стороны общественности. По мнению португальца, людям не хватает компетенции, чтобы подвергать сомнению действия специалистов.
«Не думаю, что кто-то готов говорить про астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров.
В этом есть прелесть футбола. Я привык к такому. Ценю это и нормально отношусь», – заверил Моуринью.
- Моуринью брал Лигу чемпионов 2-мя разными клубами.
- В «Тоттенхэме» португалец работает с 2019 года.
- Лондонцы сейчас идут в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: твиттер Football Daily