Моуринью: «Никто не готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о критике со стороны общественности. По мнению португальца, людям не хватает компетенции, чтобы подвергать сомнению действия специалистов.

«Не думаю, что кто-то готов говорить про астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров.

В этом есть прелесть футбола. Я привык к такому. Ценю это и нормально отношусь», – заверил Моуринью.