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    Моуринью: «Никто не готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о критике со стороны общественности. По мнению португальца, людям не хватает компетенции, чтобы подвергать сомнению действия специалистов.

    «Не думаю, что кто-то готов говорить про астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров.

    В этом есть прелесть футбола. Я привык к такому. Ценю это и нормально отношусь», – заверил Моуринью.

    • Моуринью брал Лигу чемпионов 2-мя разными клубами.
    • В «Тоттенхэме» португалец работает с 2019 года.
    • Лондонцы сейчас идут в АПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: твиттер Football Daily

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5945

      житель СПб 1 час назад

      Астрофизика - это наука. А футбол - это шоу. Астрофизика - закрытая область. Футбол - сверх публичный. Если это все до сих пор непонятно... - то его можно только пожалеть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3658

      TOMSON 1 час назад

      Сломалось что-то у Маура. Теперь это уже не топ тренер

      2
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