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  • Моуринью: «Никто не готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров»

Моуринью: «Никто не готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров»

26 марта 2021, 21:33
5

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о критике со стороны общественности. По мнению португальца, людям не хватает компетенции, чтобы подвергать сомнению действия специалистов.

«Не думаю, что кто-то готов говорить про астрофизику с сотрудниками NASA, но все считают, что могут говорить о футболе с одним из самых видных тренеров.

В этом есть прелесть футбола. Я привык к такому. Ценю это и нормально отношусь», – заверил Моуринью.

  • Моуринью брал Лигу чемпионов 2-мя разными клубами.
  • В «Тоттенхэме» португалец работает с 2019 года.
  • Лондонцы сейчас идут в АПЛ вне зоны еврокубков.

Источник: твиттер Football Daily
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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житель СПб
1616787349
Астрофизика - это наука. А футбол - это шоу. Астрофизика - закрытая область. Футбол - сверх публичный. Если это все до сих пор непонятно... - то его можно только пожалеть.
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general.lizyukov
1616792509
Ха! Жозе, толпы неучей лезут рассказать специалистам, как они неправы в своей области. Поучают врачей, инженеров, судей, физиков, химиков, агрономов, трактористов, слесарей, стрелков и т.д. Всегда. Начитаются всякого в Интернете и лезут умничать.
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Fusballer
1616800267
Оценить футбольный матч может почти каждый. А вот оценить работу астрофизиков? Моур реально поплыл.
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Brabus71
1616818989
Даже в этих словах самовлюбленность, самолюбование, поймал звезду... И тут же получил такие результаты
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