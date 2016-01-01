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    Слуцкий – о судействе в РПЛ: «У нас рухнул дом, а мы пытаемся побелить потолок»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблеме судейства в российском футболе.

    «Как по мне, нужна глобальнейшая реформа в российском судействе. Особенно мне нравится, что сейчас все говорят, что они бедные, несчастные – надо им зарплату поднять. Класс! Во! Давайте поднимем зарплату.

    Реформы в судейском корпусе – это слишком серьезный вопрос. Они должны быть глобальными. Понимаете, у нас рухнул дом, а мы все пытаемся в этом доме стенку оклеить или побелить потолок, а там потолка уже нет», – считает Слуцкий.

    • «Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
    • Слуцкий возглавляет казанскую команду с декабря 2019 года.

    Слуцкий – о Хвиче: «Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера»

    Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2948

      neim 1 минуту назад

      Согласен со Слуцким. Особенно после введения этого ВАР, судейство покатилось под откос.

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