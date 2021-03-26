Слуцкий – о судействе в РПЛ: «У нас рухнул дом, а мы пытаемся побелить потолок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о проблеме судейства в российском футболе.

«Как по мне, нужна глобальнейшая реформа в российском судействе. Особенно мне нравится, что сейчас все говорят, что они бедные, несчастные – надо им зарплату поднять. Класс! Во! Давайте поднимем зарплату.

Реформы в судейском корпусе – это слишком серьезный вопрос. Они должны быть глобальными. Понимаете, у нас рухнул дом, а мы все пытаемся в этом доме стенку оклеить или побелить потолок, а там потолка уже нет», – считает Слуцкий.

«Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

Слуцкий возглавляет казанскую команду с декабря 2019 года.

Слуцкий – о Хвиче: «Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера»

Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал»

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