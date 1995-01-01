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    Мирзов: «Схема, по которой играет «Спартак» – это не мое. Сейчас нет смысла возвращаться»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказался на тему возвращения в московский клуб.

    «Конечно, мне хотелось бы вернуться в «Спартак». Смотря на то, как играет команда и по какой схеме, на данный момент смысла нет.

    Это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. Сейчас «Спартак» играет хорошо. По той схеме, по которой играет команда, я не смогу показывать свои лучшие качества, потому что это не мое», – сказал Мирзов.

    • Мирзов отличился в двух последних матчах РПЛ.
    • «Химки» идут на девятом месте в чемпионате.
    • «Спартак» занимает вторую строчку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27277

      oyabun 10 минут назад

      Вот в том то и проблема наших доморощенных футболистов. В массе своей способны играть исключительно на одной позиции. Нет разноплановости, универсализма. А в современном футболе это очень востребовано.

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      Рейтинг: +8157

      NewLife 11 минут назад

      Ищи команду, в которой тренер пиджак - это твое.

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