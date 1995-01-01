Мирзов: «Схема, по которой играет «Спартак» – это не мое. Сейчас нет смысла возвращаться»

Вот в том то и проблема наших доморощенных футболистов. В массе своей способны играть исключительно на одной позиции. Нет разноплановости, универсализма. А в современном футболе это очень востребовано.
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказался на тему возвращения в московский клуб.
«Конечно, мне хотелось бы вернуться в «Спартак». Смотря на то, как играет команда и по какой схеме, на данный момент смысла нет.
Это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. Сейчас «Спартак» играет хорошо. По той схеме, по которой играет команда, я не смогу показывать свои лучшие качества, потому что это не мое», – сказал Мирзов.
- Мирзов отличился в двух последних матчах РПЛ.
- «Химки» идут на девятом месте в чемпионате.
- «Спартак» занимает вторую строчку.