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  • Мирзов: «Схема, по которой играет «Спартак», – это не мое. Сейчас нет смысла возвращаться»

Мирзов: «Схема, по которой играет «Спартак», – это не мое. Сейчас нет смысла возвращаться»

26 марта 2021, 12:44
18

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказался на тему возвращения в московский клуб.

«Конечно, мне хотелось бы вернуться в «Спартак». Смотря на то, как играет команда и по какой схеме, на данный момент смысла нет.

Это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. Сейчас «Спартак» играет хорошо. По той схеме, по которой играет команда, я не смогу показывать свои лучшие качества, потому что это не мое», – сказал Мирзов.

  • Мирзов отличился в двух последних матчах РПЛ.
  • «Химки» идут на девятом месте в чемпионате.
  • «Спартак» занимает вторую строчку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан
Комментарии (18)
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NewLife
1616754659
Ищи команду, в которой тренер пиджак - это твое.
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oyabun
1616754703
Вот в том то и проблема наших доморощенных футболистов. В массе своей способны играть исключительно на одной позиции. Нет разноплановости, универсализма. А в современном футболе это очень востребовано.
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Иван Петров 1986
1616759224
Тогда ищи команду, которая играет по твоей схеме. Может это Барселона?
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slavа0508
1616759916
Да и вообще мне кажется большие(даже российские)клубы это не твоё,,,,
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алдан2014
1616765602
Как же он смешон,одно интересно ,он глуп или самонадеян?
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kvm
1616771589
ищи свою отару...
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ViktorMG1953
1616777498
Не дорос ещё до того, что бы под тебя схему выстраивать. Заиграй лучше Промеса, тогда и говори.
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Hektor 84
1616797676
Игра в футбол это точно не твое! Скорее баранов пасти это твое!
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Plyash
1616872514
Чудо азиатское,тебе рано ещё рассуждать о схемах игры,до стратега тебе пока как до Марса.
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Дедуктор
1616946441
Мирзов мне не Гуцаева напоминает. А - Ярцева. Гуцаев был исключительный технарь. Эдакий советский Гарринча. Но сломали его. Именно из-за травм Гуцаев и сошел быстро. А Ярцев? Ярцев очень сильно себя показал. При обязательном условии что на поле был Гаврилов. Таким игрокам очень нужен хороший распасовщик. Аналогичным образом Мирзов "расцвел" в атаке когда рядом с ним оказался в роли распасовщика Глушаков (иуда, конечно, конченая. Но распасовщик - знатный). Дзюба, кстати, тоже показал себя крутым нападающим, когда с ним рядом играли в разных командах Ананидзе и Халк. А сейчас - вообще вся команда на него играет. Что одна, что другая. В общем, Мирзов грамоте разумеет. Нынешний стиль игры Спартака действительно не для него. И в нынешней роли в Химках он мне весьма симпатичен.Красивая команда, заточенная на атаку.
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