Мирзов: «Схема, по которой играет «Спартак» – это не мое. Сейчас нет смысла возвращаться»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказался на тему возвращения в московский клуб.

«Конечно, мне хотелось бы вернуться в «Спартак». Смотря на то, как играет команда и по какой схеме, на данный момент смысла нет.

Это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. Сейчас «Спартак» играет хорошо. По той схеме, по которой играет команда, я не смогу показывать свои лучшие качества, потому что это не мое», – сказал Мирзов.