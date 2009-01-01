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    Отбор ЧМ-2022. Италия победила Северную Ирландию, Испания сыграла вничью с Грецией и другие результаты

    Завершились еще пять матчей первого тура отбора к ЧМ-2022.

    Италия дома взяла верх над Северной Ирландией.

    Молдавия и Фарерские острова сильнейшего не выявили.

    Шотландия спасла ничью в поединке с Австрией.

    Швеция минимально обыграла Грузию.

    Испания потеряла очки во встрече с Грецией.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа F

    Молдавия – Фарерские острова – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Николэеску, 9; 1:1 – Ольсен, 83.

    Шотландия – Австрия – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Калайджич, 55; 1:1 – Хэнли, 71; 1:2 – Калайджич, 80; 2:2 – МакГинн, 85.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа C

    Италия – Северная Ирландия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Берарди, 14; 2:0 – Иммобиле, 39.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B

    Испания – Греция – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 33; 1:1 – Бакасетас (с пенальти), 57.

    Швеция – Грузия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Классон, 35.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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