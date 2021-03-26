Отбор ЧМ-2022. Италия победила Северную Ирландию, Испания сыграла вничью с Грецией и другие результаты

Завершились еще пять матчей первого тура отбора к ЧМ-2022.

Италия дома взяла верх над Северной Ирландией.

Молдавия и Фарерские острова сильнейшего не выявили.

Шотландия спасла ничью в поединке с Австрией.

Швеция минимально обыграла Грузию.

Испания потеряла очки во встрече с Грецией.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа F

Молдавия – Фарерские острова – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Николэеску, 9; 1:1 – Ольсен, 83.

Шотландия – Австрия – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Калайджич, 55; 1:1 – Хэнли, 71; 1:2 – Калайджич, 80; 2:2 – МакГинн, 85.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа C

Италия – Северная Ирландия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Берарди, 14; 2:0 – Иммобиле, 39.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B

Испания – Греция – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мората, 33; 1:1 – Бакасетас (с пенальти), 57.

Швеция – Грузия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Классон, 35.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022