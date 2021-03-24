Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом», рассказал о зарплатах в тамбовском клубе.

– Как известно, зарплаты в команде (те, что платит именно «Тамбов») от 12 до 50 тысяч рублей. Смогли бы вы прожить на эти деньги?

– Главный момент здесь – те, кто пошел на понижение зарплат, остались ради того, чтобы играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола.

Конечно, на 12 тысяч рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело, а вот на 50 вполне можно.

Если мы говорим о футболистах «Тамбова», то тут нужно понимать, что у нас есть база, трехразовое питание, есть где спать. Разумеется, если бы всего этого не было, было бы тяжелее.

Мы знаем ситуацию в «Тамбове», и каждый футболист шел в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат – конечно, такого нигде в РПЛ нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь.

«Тамбов» идет на последнем месте в РПЛ.

Сегодня стало известно, что футболисты «Тамбова» попали под подозрение РФС из-за ставок на матчи.

Онопко – о ставках в «Тамбове»: «Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки... Это предательство»