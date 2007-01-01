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    Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же»

    Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом», рассказал о зарплатах в тамбовском клубе.

    – Как известно, зарплаты в команде (те, что платит именно «Тамбов») от 12 до 50 тысяч рублей. Смогли бы вы прожить на эти деньги?

    – Главный момент здесь – те, кто пошел на понижение зарплат, остались ради того, чтобы играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола.

    Конечно, на 12 тысяч рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело, а вот на 50 вполне можно.

    Если мы говорим о футболистах «Тамбова», то тут нужно понимать, что у нас есть база, трехразовое питание, есть где спать. Разумеется, если бы всего этого не было, было бы тяжелее.

    Мы знаем ситуацию в «Тамбове», и каждый футболист шел в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат – конечно, такого нигде в РПЛ нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +221

      PahaSpartak 4 минуты назад


      На одной сувенирке можно игрокам на зарплаты заработать и сделать их больше, что за бред там происходит. Какие 12000, это только на коммуналку. А жрать на что?

      0
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      Рейтинг: +9103

      Hektor 84 5 минут назад

      Окуели совсем кривоножки! Нам такой футбол не нужен! Мы от вашего футбола только удовольствия не получаем! Это не футбол то что вы исполняете, а куй знает что!

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      Рейтинг: +6245

      "supermax" 15 минут назад

      на 50к можно СУЩЕСТВОВАТЬ....ахахах...сказал пацан который жизни еще не видел в 21 то год....для них 50к уже не прям какие деньги

      1
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      Рейтинг: +11589

      Skull_Boy 50 минут назад

      Родной некоторые люди и этих денег не видят

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