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  • Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же»

Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же»

24 марта 2021, 18:36
10

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом», рассказал о зарплатах в тамбовском клубе.

– Как известно, зарплаты в команде (те, что платит именно «Тамбов») от 12 до 50 тысяч рублей. Смогли бы вы прожить на эти деньги?

– Главный момент здесь – те, кто пошел на понижение зарплат, остались ради того, чтобы играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола.

Конечно, на 12 тысяч рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело, а вот на 50 вполне можно.

Если мы говорим о футболистах «Тамбова», то тут нужно понимать, что у нас есть база, трехразовое питание, есть где спать. Разумеется, если бы всего этого не было, было бы тяжелее.

Мы знаем ситуацию в «Тамбове», и каждый футболист шел в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат – конечно, такого нигде в РПЛ нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь.

  • «Тамбов» идет на последнем месте в РПЛ.
  • Сегодня стало известно, что футболисты «Тамбова» попали под подозрение РФС из-за ставок на матчи.

Онопко – о ставках в «Тамбове»: «Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки... Это предательство»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Карапузов Владислав
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1616602584
Родной некоторые люди и этих денег не видят
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"supermax"
1616604694
на 50к можно СУЩЕСТВОВАТЬ....ахахах...сказал пацан который жизни еще не видел в 21 то год....для них 50к уже не прям какие деньги
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Hektor 84
1616605284
Окуели совсем кривоножки! Нам такой футбол не нужен! Мы от вашего футбола только удовольствия не получаем! Это не футбол то что вы исполняете, а куй знает что!
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PahaSpartak
1616605337
На одной сувенирке можно игрокам на зарплаты заработать и сделать их больше, что за бред там происходит. Какие 12000, это только на коммуналку. А жрать на что?
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PahaSpartak
1616609354
Тогда медицина, образование, путевки на отдых и жильё- были бесплатные! Не путай
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PahaSpartak
1616612836
Позорище, да еще и есть, кто считает, что это нормально.
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вальтер79
1616621340
окунулся парень в реалии нашей Родины
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zigbert
1616673118
Печальная история. С хороших денег получать такое - это как с горы и в пропасть.
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