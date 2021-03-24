Черчесов: «Хотел привезти в «Спартак» молодого Модрича, но не получилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Луки Модрича в «Спартак».
«В свое время я привез в «Спартак» Стипе Плетикосу. Хотел привезти и молодого Модрича, но, к сожалению, не получилось.
Карьера Луки заслуживает большого уважения. Он играл и продолжает играть за самый большой европейский клуб», – цитирует Черчесова sportske.jutarnji.hr.
- Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.
- Модрич играет за «Реал» с 2012 года.
- В 2018 году хорват выиграл «Золотой мяч».
Источник: sportske.jutarnji.hr