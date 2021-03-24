Черчесов: «Хотел привезти в «Спартак» молодого Модрича, но не получилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Луки Модрича в «Спартак».

«В свое время я привез в «Спартак» Стипе Плетикосу. Хотел привезти и молодого Модрича, но, к сожалению, не получилось.

Карьера Луки заслуживает большого уважения. Он играл и продолжает играть за самый большой европейский клуб», – цитирует Черчесова sportske.jutarnji.hr.