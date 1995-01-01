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    Черчесов: «Хотел привезти в «Спартак» молодого Модрича, но не получилось»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Луки Модрича в «Спартак».

    «В свое время я привез в «Спартак» Стипе Плетикосу. Хотел привезти и молодого Модрича, но, к сожалению, не получилось.

    Карьера Луки заслуживает большого уважения. Он играл и продолжает играть за самый большой европейский клуб», – цитирует Черчесова sportske.jutarnji.hr.

    • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.
    • Модрич играет за «Реал» с 2012 года.
    • В 2018 году хорват выиграл «Золотой мяч».

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    Источник: sportske.jutarnji.hr

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      Марк Аврелий! 11 минут назад

      и слава Богу что не получилось.Загубили бы карьеру человеку

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      Рейтинг: +3439

      mutabor0992 23 минуты назад

      Какие ваши доказательства?А я в 10м классе хотел Памелу Андерсон траХнуть.)))

      0
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