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  • Дзюба: «Новая форма сборной будет молодить таких ребят, как я и Жирков»

Дзюба: «Новая форма сборной будет молодить таких ребят, как я и Жирков»

22 марта 2021, 23:49
12

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о новой форме национальной команды.

«Ты не можешь забыть это ощущение и всегда хочется надевать футболку сборной России. Когда надеваю футболку сборной России и выхожу на футбольное поле и слышу гимн – по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол.

Новая форма очень интересная в том плане, что она простая и, наверное, новая и свежая форма будет молодить таких ребят, как я и Юрий Валентинович Жирков«, – сказал Дзюба.

  • В новой форме сборная будет играть в матчах отбора ЧМ-2022 и основного турнира Евро-2020.
  • В марте россияне встретятся с Мальтой, Словенией и Словакией.
  • Дзюбе – 32 года, Жиркову – 37 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Жирков Юрий Дзюба Артем
Комментарии (12)
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mutabor0992
1616446731
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tatyanaeq
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NewLife
1616448091
Не сравнивайся с Жирковым, он по игре мастеровитей и моложе тебя намного.
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Korsar_03
1616458508
Я бы с ним согласился, если бы новая форма не была бы ужасной
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nemolod
1616479919
Эта форма отдаленно напоминает конец 80-х в лучших детских спортшколах, отчего точно будет молодить!
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Боцман59rus
1616481084
У тебя мозги семилетнего, куда ещё моложе''
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Ганнибал Лектор
1616483762
Сказал, а сам подумал, что было бы неплохо, если б она еще теребонькала сама, форма эта. Чтобы наши футболисты бегали с пустыми яичками, чтобы им уж точно ничего не мешало
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апоголлл
1616491452
чай успел поди в новой форме порукоблудствовать)))
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rash1959
1616492837
Главное, чтобы он не задрочил ту форму. А мурашки у него от другого скачут. До чего же он му...
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вальтер79
1616620659
новая форма наша шлак редкостный конечно дизайнерам эа такое надо руки обрывать
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