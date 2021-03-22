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    Дзюба: «Новая форма сборной будет молодить таких ребят, как я и Жирков»

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о новой форме национальной команды.

    «Ты не можешь забыть это ощущение и всегда хочется надевать футболку сборной России. Когда надеваю футболку сборной России и выхожу на футбольное поле и слышу гимн – по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол.

    Новая форма очень интересная в том плане, что она простая и, наверное, новая и свежая форма будет молодить таких ребят, как я и Юрий Валентинович Жирков«, – сказал Дзюба.

    • В новой форме сборная будет играть в матчах отбора ЧМ-2022 и основного турнира Евро-2020.
    • В марте россияне встретятся с Мальтой, Словенией и Словакией.
    • Дзюбе – 32 года, Жиркову – 37 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.03.2021 23:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8103

      NewLife 1 минуту назад

      Не сравнивайся с Жирковым, он по игре мастеровитей и моложе тебя намного.

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      Рейтинг: +9

      tatyanaeq 21 минуту назад

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      Рейтинг: +3430

      mutabor0992 24 минуты назад

      Тема,ну что ты свистишь!За бесплатно ОчкО рвешь?Ну просто сборище альтруистов.Особенно ты и чабан!

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      Рейтинг: +8217

      Puddle 31 минуту назад

      Рылы, ПЛИ! гыгыгы

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