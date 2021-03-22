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  • Уткин: «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. Нет ни одного аргумента выбрать Ивицу»

Уткин: «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. Нет ни одного аргумента выбрать Ивицу»

22 марта 2021, 15:15
32

Видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА экс-игрока москвичей Ивицы Олича.

«Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко.

В принципе, у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.

Но с любых разумных позиций Олич – это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.

Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании, как на сплите против валета в блэкджеке.

Это азартная игра», – написал Уткин в телеграме.

  • По информации «Чемпионата», Олич подписал контракт с московским клубом и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.
  • Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
  • Москвичи идут на пятом месте в РПЛ.

Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Уткин Василий
Комментарии (32)
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ilichkadr
1616415913
Вася, как никогда ты близок к истине.
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rash1959
1616416294
Аргумент есть один, и он очень прост: ПРОСТО ОЧЕНЬ ДЁШЕВО.
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кто там
1616416901
А может Олич - это второй Зидан, главное что бы не пирло..)
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BRO_football
1616417524
Просто не понимаю, как Олич будет тренировать ЦСКА. Тренерского опыта минимум. По сути вся нагрузка будет лежать на помощниках, пока Олич будет адаптироваться и понимать что к чему.
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vladimir-7
1616421373
Ну если так хочет председатель совета директоров ЦСКА, чтобы главным тренером был И. Олич, то пусть попробует, всё равно в этом году всё практически потеряно и нет особого риска в назначении, а мы потом посмотрим, какие будут дальнейшие действия Орешкина.
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vladimir-7
1616421988
Вспоминаю как говорили про Л. Слуцкого, когда его назначили главным тренером ЦСКА, что он не тренер и что кроме Москвы у него нет никакого тренерского опыта и сам в футбол никогда не играл, сейчас все эти люди замолчали, после таких показателях главного тренера в Рубине. Так, что посмотрим, что нам покажет Олич. Попытка не пытка.
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ЮНик
1616427125
Где бы еще такого Олича в "Зенит" найти? Расчистить дорогу "Спартаку" в чемпионы.
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ab15488
1616431899
Ну конечно никаких аргументов. Олич всего то поиграл в топ клубе, в топ чемпионате с топ тренером. Естественно Василий уверен, что он ничему не научился, ведь сам Вася так бы и сделал. Если олич хотя бы потянет физику игрокам и заставит их носиться по полю 90 минут+добавленные, как это делают в бундеслиге это уже будет громадный плюс и ЦСКА и рпл в целом. А то смотреть как 24х летние после 40 минут игры уже ходят пешком, нет никаких сил
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Вальдемар IV
1616435652
уткин широков геркус, пора снимать римейк про трио дурачков гайдаевских
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general.lizyukov
1616442084
Будем посмотреть. И надеяться, что получится. Ну не Лёню же по новой звать.
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