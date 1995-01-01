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    Уткин: «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. Нет ни одного аргумента выбрать Ивицу»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА экс-игрока москвичей Ивицы Олича.

    «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко.

    В принципе, у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.

    Но с любых разумных позиций Олич – это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.

    Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании, как на сплите против валета в блэкджеке.

    Это азартная игра», – написал Уткин в телеграме.

    • По информации «Чемпионата», Олич подписал контракт с московским клубом и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.
    • Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
    • Москвичи идут на пятом месте в РПЛ.

    Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +4137

      ЮНик 3 минуты назад

      Где бы еще такого Олича в "Зенит" найти? Расчистить дорогу "Спартаку" в чемпионы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1946

      Бриг 15 минут назад

      Попытка может стать пыткой. Если бы у Олича был хоть какой-нибудь результат до этого... ЦСКА - это слишком серьезно, чтобы так экспериментировать. Впрочем - валяйте, если болельщики готовы рисковать чужими деньгами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1878

      ААМ 48 минут назад

      Главный аргумент за то, что хамоватый Уткин против.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8218

      Puddle 49 минут назад

      Жирновася- это сплошной пранк! гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16428

      vladimir-7 1 час назад

      Вспоминаю как говорили про Л. Слуцкого, когда его назначили главным
      тренером ЦСКА, что он не тренер и что кроме Москвы у него нет никакого
      тренерского опыта и сам в футбол никогда не играл, сейчас все эти люди замолчали, после таких показателях главного тренера в Рубине. Так, что
      посмотрим, что нам покажет Олич. Попытка не пытка.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16428

      vladimir-7 1 час назад

      Ну если так хочет председатель совета директоров ЦСКА, чтобы главным
      тренером был И. Олич, то пусть попробует, всё равно в этом году всё практически потеряно и нет особого риска в назначении, а мы потом
      посмотрим, какие будут дальнейшие действия Орешкина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12217

      KLIM777 1 час назад

      Диабетик конченный, лучше завалил свое хлебало

      2
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      Рейтинг: +7854

      Вомбат 1 час назад

      Аргументы есть и они очевидны любому мыслящему человеку, к которым я давно уже не отношу разбухшее человекообразное существо. Один аргумент совсем на поверхности. Хорват-тренер может найти аргументы против ухода хорвата-игрока. Без которого ЦСКА будет голимым середняком РПЛ. Второй аргумент -- неравнодушное отношение Олича к репутации ЦСКА. Он точно не будет разрешать своим игрокам относиться к играм за еврокубки, как к контрольно-тренировочным матчам.

      1
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      Рейтинг: +51

      SLADE2020 2 часа назад

      В данном случае, с Уткиным я на 100 % согласиться не могу. Почему бы Оличу не стать топ-тренером? В Хорватии, в конце концов толк в этой игре знают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +690

      Бенедиктус > SLADE2020 2 часа назад

      По сравнению с Россией, Хорватия и рядом не валялась. У нас в кого пальцем, не ткни, знает лучше Гвардиолы как нужно тренировать любую команду))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9325

      BRO_football 2 часа назад

      Просто не понимаю, как Олич будет тренировать ЦСКА. Тренерского опыта минимум. По сути вся нагрузка будет лежать на помощниках, пока Олич будет адаптироваться и понимать что к чему.

      2
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      Рейтинг: +2017

      SunRomeS > BRO_football 2 часа назад

      Карт бланш, ему дикий, НО если все пойдет в жопу, его сразу снимут, и он думаю сам это все понял. А так, могу ему пожелать только удачи! Игрок он бы супер.

      2
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      Рейтинг: +12217

      KLIM777 > BRO_football 1 час назад

      А лучше супер-опытный тренер Вася Береза

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