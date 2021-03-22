Уткин: «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. Нет ни одного аргумента выбрать Ивицу»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА экс-игрока москвичей Ивицы Олича.

«Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко.

В принципе, у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.

Но с любых разумных позиций Олич – это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.

Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании, как на сплите против валета в блэкджеке.

Это азартная игра», – написал Уткин в телеграме.

По информации «Чемпионата», Олич подписал контракт с московским клубом и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.

Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.

Москвичи идут на пятом месте в РПЛ.

Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА