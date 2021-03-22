Уткин: «Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. Нет ни одного аргумента выбрать Ивицу»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА экс-игрока москвичей Ивицы Олича.
«Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко.
В принципе, у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.
Но с любых разумных позиций Олич – это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.
Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании, как на сплите против валета в блэкджеке.
Это азартная игра», – написал Уткин в телеграме.
- По информации «Чемпионата», Олич подписал контракт с московским клубом и завтра будет представлен команде в качестве главного тренера.
- Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
- Москвичи идут на пятом месте в РПЛ.
Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА
Источник: телеграм-канал Василия Уткина