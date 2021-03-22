Игнашевич: «Спасибо за поддержку! Верю, что «Торпедо» в ближайшем будущем выйдет в РПЛ»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался об увольнении из московского клуба.

«Сегодня мы с «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт!

Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!

Спасибо всем болельщикам «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение!

Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», – написал Игнашевич в инстаграме.

Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.

Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.

Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.

«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.