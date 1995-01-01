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    Игнашевич: «Спасибо за поддержку! Верю, что «Торпедо» в ближайшем будущем выйдет в РПЛ»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался об увольнении из московского клуба.

    «Сегодня мы с «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

    Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт!

    Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!

    Спасибо всем болельщикам «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение!

    Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», – написал Игнашевич в инстаграме.

    • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.
    • Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.
    • Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.
    • «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Игнашевича

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5299

      playsh 1 час назад

      По любому в ЦСКА возвращать надо,да хоть ребятишек стопперскому искусству обучать.Лучше Серёжи в обороне лет за пятнадцать последних у нас никого не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9314

      BRO_football 1 час назад

      В помощники к Оличу в ЦСКА сгодится

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1135

      PassCSKA > BRO_football 1 час назад

      Лучше б наоборот конечно))

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