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  • Игнашевич: «Спасибо за поддержку! Верю, что «Торпедо» в ближайшем будущем выйдет в РПЛ»

Игнашевич: «Спасибо за поддержку! Верю, что «Торпедо» в ближайшем будущем выйдет в РПЛ»

22 марта 2021, 12:59
3

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался об увольнении из московского клуба.

«Сегодня мы с «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт!

Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!

Спасибо всем болельщикам «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение!

Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», – написал Игнашевич в инстаграме.

  • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.
  • Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.
  • Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.
  • «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сергея Игнашевича
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (3)
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BRO_football
1616409196
В помощники к Оличу в ЦСКА сгодится
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Plyash
1616410411
По любому в ЦСКА возвращать надо,да хоть ребятишек стопперскому искусству обучать.Лучше Серёжи в обороне лет за пятнадцать последних у нас никого не было.
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