Игнашевич: «Спасибо за поддержку! Верю, что «Торпедо» в ближайшем будущем выйдет в РПЛ»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался об увольнении из московского клуба.
«Сегодня мы с «Торпедо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт!
Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!
Спасибо всем болельщикам «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение!
Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», – написал Игнашевич в инстаграме.
- Игнашевич возглавлял «Торпедо» с лета 2019 года.
- Команда после зимней паузы проиграла четыре матча из пяти.
- Серия москвичей без побед длится с 25 ноября.
- «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Сергея Игнашевича