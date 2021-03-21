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    Сослан Гатагов: «Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. У Унаи хотелось тренироваться»

    Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов вспомнил время работы под руководством Унаи Эмери. Испанец тренировал москвичей в 2012 году.

    – Многие говорят: Эмери был слишком слабохарактерным для «Спартака». Что скажешь о нем?

    – Он был хорошо тактически подкован. Из всех игроков того «Спартака» я лучше всех понимаю в тактике, так что могу на полном серьезе об этом говорить – понимаю, какие знания давал Унаи. А ментальность – у него были помощники, которые отвечали за это. Да и сам Унаи умел завести.

    Что была группа недовольных и их амбиции не реализовывались – это их проблемы. Думаю, и Артем Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. Он любит ярко высказываться.

    У Эмери хотелось тренироваться, был свой вайб. У Мистера была такая тема: на тренировке на следующий день после матча мы каждый раз собирались в круг и высказывали друг другу претензии. Все взрослые мужики, на личности никто не переходил.

    • Гатагов завершил карьеру в 2017 году.
    • За «Спартак» в РПЛ он провел 5 матчей.
    • Эмери после ухода из «Спартака» 3 раза взял Лигу Европы.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5896

      житель СПб 18 минут назад

      Конечно, Артем был неправ, и я уверен - жалеет об этой фразе.

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