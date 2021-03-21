Сослан Гатагов: «Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. У Унаи хотелось тренироваться»

Конечно, Артем был неправ, и я уверен - жалеет об этой фразе.
Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов вспомнил время работы под руководством Унаи Эмери. Испанец тренировал москвичей в 2012 году.
– Многие говорят: Эмери был слишком слабохарактерным для «Спартака». Что скажешь о нем?
– Он был хорошо тактически подкован. Из всех игроков того «Спартака» я лучше всех понимаю в тактике, так что могу на полном серьезе об этом говорить – понимаю, какие знания давал Унаи. А ментальность – у него были помощники, которые отвечали за это. Да и сам Унаи умел завести.
Что была группа недовольных и их амбиции не реализовывались – это их проблемы. Думаю, и Артем Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. Он любит ярко высказываться.
У Эмери хотелось тренироваться, был свой вайб. У Мистера была такая тема: на тренировке на следующий день после матча мы каждый раз собирались в круг и высказывали друг другу претензии. Все взрослые мужики, на личности никто не переходил.
- Гатагов завершил карьеру в 2017 году.
- За «Спартак» в РПЛ он провел 5 матчей.
- Эмери после ухода из «Спартака» 3 раза взял Лигу Европы.