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  • Сослан Гатагов: «Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. У Унаи хотелось тренироваться»

Сослан Гатагов: «Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. У Унаи хотелось тренироваться»

21 марта 2021, 15:45
12

Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов вспомнил время работы под руководством Унаи Эмери. Испанец тренировал москвичей в 2012 году.

– Многие говорят: Эмери был слишком слабохарактерным для «Спартака». Что скажешь о нем?

– Он был хорошо тактически подкован. Из всех игроков того «Спартака» я лучше всех понимаю в тактике, так что могу на полном серьезе об этом говорить – понимаю, какие знания давал Унаи. А ментальность – у него были помощники, которые отвечали за это. Да и сам Унаи умел завести.

Что была группа недовольных и их амбиции не реализовывались – это их проблемы. Думаю, и Артем Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. Он любит ярко высказываться.

У Эмери хотелось тренироваться, был свой вайб. У Мистера была такая тема: на тренировке на следующий день после матча мы каждый раз собирались в круг и высказывали друг другу претензии. Все взрослые мужики, на личности никто не переходил.

  • Гатагов завершил карьеру в 2017 году.
  • За «Спартак» в РПЛ он провел 5 матчей.
  • Эмери после ухода из «Спартака» 3 раза взял Лигу Европы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Спартак Вильярреал Дзюба Артем Гатагов Сослан Эмери Унаи
Комментарии (12)
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житель СПб
1616330844
Конечно, Артем был неправ, и я уверен - жалеет об этой фразе.
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Ганнибал Лектор
1616333072
Результаты говорят сами за себя - три победы в еврокубках у одного и групповой этап, с переменным успехом, у другого. Время расставило все по своим местам, главное, чтобы игрочишка это понял.
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nik55
1616335372
что можно взять с дерева--- только трухлявые опилки
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Томик
1616335399
Он совершенно не погорячился. Просто не думает, когда говорит. Вообще никогда, похоже. Напоминает мне второгодника в классе. Всегда громче всех говорит на уроке, часто "шутит" и требует, чтобы всем это нравилось.
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JTherry
1616339461
печально то, что дзюпа всерьез верит в то, что говорит... очевидное расстройство и потеря связи с реальностью... "игрочишку" даже постоянные обсеры в Лиге чемпионов не опускают на грешную землю... а Эмери доказывает, что в каждой команде может быть Главным...
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Hektor 84
1616344402
Просто он конченый игрочишка!
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мы_не_рабы
1616350607
Время всё расставило по своим местам! И болельщики увидели кто "Тренеришка", а кто "игрочище."
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Plyash
1616404553
Как говорила моя бабушка - "Ума нет,считай калека." Прямо про Дзюбу.
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kvm
1616411869
игрочишка-дрочишка без трусишек...
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алдан2014
1616416102
Гатагов слабый игрок,зато оказывается великий тактик!! Точно говорят: сам себя не похвалишь,никто не похвалит. Скромный парень гатагов. Я уже и забыл ,что такой был,ошибка селекции
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