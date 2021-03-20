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    Олич получит визу на работу в России утром 22 марта

    ЦСКА готовит документацию для назначения на пост главного тренера Ивицы Олича. Утром 22 марта (понедельник) хорват должен получить рабочую визу.

    Контракт Олича будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Во вторник, 23 марта, хорват проведет первую тренировку, на которой будут работать футболисты, не вызванные в сборные.

    • Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
    • В его штаб может войти Элвер Рахимич.
    • Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    20.03.2021 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      inzek 56 минут назад

      странное решение...вот в Мусаева до сих пор верят....

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