Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА

Стало известно, кого хочет видеть в своем штабе Ивица Олич в случае назначения на пост главного тренера ЦСКА.
По информации «СЭ», помощником хорвата может стать Элвер Рахимич. Они вместе выступали за московский клуб с 2003 по 2006 год.
Сейчас 44-летний босниец работает в тренерском штабе сборной своей страны. Не исключено, что он будет совмещать две должности.
- Олич может сменить Виктора Гончаренко во время международной паузы.
- ЦСКА после возобновления сезона опустился со второго на пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ярошик: «Потенциальное назначение Олича? ЦСКА не возьмет тренера без опыта, это невозможно»
Источник: «Спорт-Экспресс»