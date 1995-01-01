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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА

    Стало известно, кого хочет видеть в своем штабе Ивица Олич в случае назначения на пост главного тренера ЦСКА.

    По информации «СЭ», помощником хорвата может стать Элвер Рахимич. Они вместе выступали за московский клуб с 2003 по 2006 год.

    Сейчас 44-летний босниец работает в тренерском штабе сборной своей страны. Не исключено, что он будет совмещать две должности.

    • Олич может сменить Виктора Гончаренко во время международной паузы.
    • ЦСКА после возобновления сезона опустился со второго на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1425

      Январь 59 17 минут назад

      А что уже приказ об увольнении В.Гончаренко подписан? Тогда жду приказ о увольнении Мусаева.

      0
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      Рейтинг: +2898

      Бомбардиръ 1 час назад

      Для целой Югославии теперь не хватает серба Красича.

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      Рейтинг: +19576

      bset 1 час назад

      Выглядит просто как попытка еще на сезон Влашича удержать, не более) Ну какой у Олича опыт?

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      Рейтинг: +101

      More_and_More > bset 1 час назад

      Пример, конечно, не самый подходящий, но у Зидана не было никакого опыта до Реала (Кастилья не в счет). Если человек с прогрессивными идеями ну или, как Зидан, гениальный мотиватор, опыт не так сильно решает

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      Рейтинг: +4606

      Cleaner > bset 48 минут назад

      Лучше огненный Олич, чем квелый Гончаренко.

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