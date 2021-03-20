Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА

Стало известно, кого хочет видеть в своем штабе Ивица Олич в случае назначения на пост главного тренера ЦСКА.

По информации «СЭ», помощником хорвата может стать Элвер Рахимич. Они вместе выступали за московский клуб с 2003 по 2006 год.

Сейчас 44-летний босниец работает в тренерском штабе сборной своей страны. Не исключено, что он будет совмещать две должности.

Олич может сменить Виктора Гончаренко во время международной паузы.

во время международной паузы. ЦСКА после возобновления сезона опустился со второго на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ярошик: «Потенциальное назначение Олича? ЦСКА не возьмет тренера без опыта, это невозможно»