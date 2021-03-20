Безуглов: «В российских ведущих клубах до 60-70 процентов игроков переболели коронавирусом»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в клубах РПЛ.

«Завтра у нас будет новый ПЦР-тест по линии УЕФА, назовeм это так. Надеемся, что всe будет хорошо. У нас ряд ребят, тренеров и врачей уже вакцинированы. Никаких проблем не было, ряд ребят уже переболел. Правила не поменялись, поэтому даже вакцинированные ребята и тренеры не освобождаются от ПЦР-тестирования.

В российских ведущих командах до 60-70 процентов футболистов переболели и имеют антитела. У тех, кто переболел летом и осенью, титр антител снизился и практически не отличается от того, что было до болезни», – сообщил Безуглов.