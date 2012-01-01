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    Безуглов: «В российских ведущих клубах до 60-70 процентов игроков переболели коронавирусом»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в клубах РПЛ.

    «Завтра у нас будет новый ПЦР-тест по линии УЕФА, назовeм это так. Надеемся, что всe будет хорошо. У нас ряд ребят, тренеров и врачей уже вакцинированы. Никаких проблем не было, ряд ребят уже переболел. Правила не поменялись, поэтому даже вакцинированные ребята и тренеры не освобождаются от ПЦР-тестирования.

    В российских ведущих командах до 60-70 процентов футболистов переболели и имеют антитела. У тех, кто переболел летом и осенью, титр антител снизился и практически не отличается от того, что было до болезни», – сообщил Безуглов.

    • Сейчас российская сборная готовится в Сочи к трем мартовским матчам отбора ЧМ-2022.
    • Национальная команда сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5877

      житель СПб 53 секунды назад

      Ну что поделать! Как и большинство в России.

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