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    Оздоев пропустил тренировку сборной России из-за мышечных проблем

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не участвовал в сегодняшней тренировке сборной России.

    Причина отсутствия футболиста на занятии – мышечный дискомфорт. Он будет работать по индивидуальной программе.

    «Оздоев приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительные обследования, выявили небольшое мышечное повреждение. Он проходил курс реабилитационного лечения, но мы и сам Магомед настроены позитивно.

    Считаем, что ближайшие дни он проведeт по индивидуальному графику, однако участие в наиболее важных матчах на этом сборе должно состояться. К Словении? Очень тяжело предугадывать при мышечных повреждениях, но мы настроены позитивно», – сказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
    • Сейчас национальная команда готовится к указанным играм на сборе в Сочи.

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    Источник: «Чемпионат»

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