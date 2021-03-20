Оздоев пропустил тренировку сборной России из-за мышечных проблем

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не участвовал в сегодняшней тренировке сборной России.

Причина отсутствия футболиста на занятии – мышечный дискомфорт. Он будет работать по индивидуальной программе.

«Оздоев приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительные обследования, выявили небольшое мышечное повреждение. Он проходил курс реабилитационного лечения, но мы и сам Магомед настроены позитивно.

Считаем, что ближайшие дни он проведeт по индивидуальному графику, однако участие в наиболее важных матчах на этом сборе должно состояться. К Словении? Очень тяжело предугадывать при мышечных повреждениях, но мы настроены позитивно», – сказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.