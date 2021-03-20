Роналду – лучший игрок прошлого сезона Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов

Итальянская ассоциация футболистов определила лучших в Серии А в различных номинациях по итогам сезона-2019/20.
- Лучший игрок – Криштиану Роналду («Ювентус»);
- Лучший тренер – Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);
- Лучшая команда – «Аталанта»;
- Лучший арбитр – Даниэле Орсато.
Символическая сборная сезона:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Защитники: Робин Госенс, Стефан де Врей, Леонардо Бонуччи, Тео Эрнандес;
Полузащитники: Николо Барелла, Алехандро Гомес, Луис Альберто;
Нападающие: Пауло Дибала, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду.
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Источник: Сайт Итальянской ассоциации футболистов