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    Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне

    На этой неделе нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал уже третий пенальти в сезоне чемпионата России. Это антирекорд.

    Последним, кто не забивал три пенальти в одном сезоне чемпионата России, был форвард ЦСКА Федор Чалов (сезон-2019/20).

    • За всю карьеру Дзюба не реализовал в чемпионате России 8 пенальти (бил 28 раз).
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.
    • «Зенит» идет в таблице 1-м.

    Дзюба – о незабитом пенальти в ворота ЦСКА: «Воспринял это для себя как вызов. Значит, надо взять паузу»

    Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10170

      paracetamol 2 минуты назад

      В Тамбов его, в аренду до конца сезона! Чалов такой же лапоть.

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