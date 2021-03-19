Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне

На этой неделе нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал уже третий пенальти в сезоне чемпионата России. Это антирекорд.
Последним, кто не забивал три пенальти в одном сезоне чемпионата России, был форвард ЦСКА Федор Чалов (сезон-2019/20).
- За всю карьеру Дзюба не реализовал в чемпионате России 8 пенальти (бил 28 раз).
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.
- «Зенит» идет в таблице 1-м.
Дзюба – о незабитом пенальти в ворота ЦСКА: «Воспринял это для себя как вызов. Значит, надо взять паузу»
Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»
Источник: «Спорт-Экспресс»