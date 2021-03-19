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  • Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне

Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне

19 марта 2021, 22:15
3

На этой неделе нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал уже третий пенальти в сезоне чемпионата России. Это антирекорд.

Последним, кто не забивал три пенальти в одном сезоне чемпионата России, был форвард ЦСКА Федор Чалов (сезон-2019/20).

  • За всю карьеру Дзюба не реализовал в чемпионате России 8 пенальти (бил 28 раз).
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.
  • «Зенит» идет в таблице 1-м.

Дзюба – о незабитом пенальти в ворота ЦСКА: «Воспринял это для себя как вызов. Значит, надо взять паузу»

Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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paracetamol
1616186137
В Тамбов его, в аренду до конца сезона! Чалов такой же лапоть.
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Garrincha58
1616221984
ещё один рекордсмен блин у нас только такие Акинфенва на Европе отличился, а Д тут
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zigbert
1616262725
По пробиванию пенальти в Зените у него нет альтернативы. Так что есть возможность улучшить рекорд.
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