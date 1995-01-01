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    Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

    Вильям де Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поддержал нападающего Артема Дзюбу, не реализовавшего пенальти в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

    «Дзюба – уже достаточно опытный игрок, это уже не первый пенальти, который он не забил. Не промахивается только тот футболист, который не бьет.

    Ничего страшного не произошло, Артем продолжил работу и помог команде добиться успеха. Кто будет бить следующий пенальти? Азмун? Будем смотреть по тренировкам. У нас сейчас должен вернуться Малком», – цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

    • Дзюба не реализовал два последних 11-метровых.
    • 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8051

      NewLife 30 минут назад

      Какие гиганты мысли тренируют грязнуль. Я записал это крылатое выражение, эту глубокую мысль. Сразу появились ассоциации: кто не пьет, тот не пьянеет, кто не балаболит, того не хейтят, кто не работает, тот не ест и тд итд

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