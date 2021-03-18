Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

Вильям де Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поддержал нападающего Артема Дзюбу, не реализовавшего пенальти в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Дзюба – уже достаточно опытный игрок, это уже не первый пенальти, который он не забил. Не промахивается только тот футболист, который не бьет.

Ничего страшного не произошло, Артем продолжил работу и помог команде добиться успеха. Кто будет бить следующий пенальти? Азмун? Будем смотреть по тренировкам. У нас сейчас должен вернуться Малком», – цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».