Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

Какие гиганты мысли тренируют грязнуль. Я записал это крылатое выражение, эту глубокую мысль. Сразу появились ассоциации: кто не пьет, тот не пьянеет, кто не балаболит, того не хейтят, кто не работает, тот не ест и тд итд
Вильям де Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поддержал нападающего Артема Дзюбу, не реализовавшего пенальти в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).
«Дзюба – уже достаточно опытный игрок, это уже не первый пенальти, который он не забил. Не промахивается только тот футболист, который не бьет.
Ничего страшного не произошло, Артем продолжил работу и помог команде добиться успеха. Кто будет бить следующий пенальти? Азмун? Будем смотреть по тренировкам. У нас сейчас должен вернуться Малком», – цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».
- Дзюба не реализовал два последних 11-метровых.
- 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.