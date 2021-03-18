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  • Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

Тренер «Зенита» Оливейра – о пенальти Дзюбы: «Не промахивается только тот, кто не бьет»

18 марта 2021, 15:27
12

Вильям де Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поддержал нападающего Артема Дзюбу, не реализовавшего пенальти в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Дзюба – уже достаточно опытный игрок, это уже не первый пенальти, который он не забил. Не промахивается только тот футболист, который не бьет.

Ничего страшного не произошло, Артем продолжил работу и помог команде добиться успеха. Кто будет бить следующий пенальти? Азмун? Будем смотреть по тренировкам. У нас сейчас должен вернуться Малком», – цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

  • Дзюба не реализовал два последних 11-метровых.
  • 32-летний форвард в текущем сезоне забил 15 голов и сделал семь ассистов в 28 матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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NewLife
1616072050
Какие гиганты мысли тренируют грязнуль. Я записал это крылатое выражение, эту глубокую мысль. Сразу появились ассоциации: кто не пьет, тот не пьянеет, кто не балаболит, того не хейтят, кто не работает, тот не ест и тд итд
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Garrincha58
1616075634
пенальти? этот зазнавшийся наглец просто обязан больше не подходить к мячу во время пенальти, не понимаю кто тренер в Зените? почему Семак боится что то предпринять когда касается Дзюбы у Дзюбы совершенно не поставлен удар он бьёт как девочки в женском футболе, я считаю ЦСКА сыграл даже лучше чем Зенит
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Nevsky_RU
1616079919
Нападающий Зенита Дзюба: " не дрочит только тот, кто не дрочит!"
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Hektor 84
1616081689
Они там в народном достоянии под действием газа все такие философы?
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Ловкий Бубен
1616082022
Не будем забывать что Акинфеев взял пенальти, послушаешь всех , как будто Дзюба бил по пустым воротам
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Давид59
1616082252
Господин Оливейра, есть научные исследования о шансах вратарей при пробитии пенальти. Шансов почти нет. Дзюба похоже решил внести свой вклад и доказывает обратное (что у пробивающего их совсем нет)
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фанат джигурды
1616087114
Гаиско Мендьета над сим выражением бы посмеялся.
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matvei_72
1616096914
Весь вопрос как бить пенальти: в развалочку и небрежно или четко и профессионально...
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matvei_72
1616096961
Один раз не *******, а два раза уже зависимость...
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paracetamol
1616101753
А промахиваются полные распи-дяи.
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