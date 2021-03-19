РПЛ. «Сочи» забил пять безответных голов «Тамбову» и вытеснил ЦСКА из зоны еврокубков

«Сочи» переиграл дома «Тамбов», идущий на последнем месте. Дебютный гол в РПЛ забил воспитанник «Спартака» Александр Руденко.
Дубль оформил форвард сборной России Антон Заболотный.
«Сочи» поднялся в зону еврокубков.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Голы: 1:0 – Заболотный, 45+2; 2:0 – Терехов, 55; 3:0 – Руденко, 74; 4:0 – Заболотный, 80; 5:0 – Барсов, 90.
«Сочи»: Николай Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Новосельцев (Прохин, 78), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов (Д. Пруцев, 84), Юсупов, Нобоа, Антон Заболотный (Барсов, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13).
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Кайков, Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карп (Кабахидзе, 82), Алиев, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Климов (Архипов, 69).
Предупреждения: Новосельцев, 26; А. Заболотный, 31; Мевля, 62 – Шахов, 2; Климов, 12.