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  • РПЛ. «Сочи» забил пять безответных голов «Тамбову» и вытеснил ЦСКА из зоны еврокубков

РПЛ. «Сочи» забил пять безответных голов «Тамбову» и вытеснил ЦСКА из зоны еврокубков

19 марта 2021, 20:53
28

«Сочи» переиграл дома «Тамбов», идущий на последнем месте. Дебютный гол в РПЛ забил воспитанник «Спартака» Александр Руденко.

Дубль оформил форвард сборной России Антон Заболотный.

«Сочи» поднялся в зону еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Сочи – Тамбов – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 45+2; 2:0 – Терехов, 55; 3:0 – Руденко, 74; 4:0 – Заболотный, 80; 5:0 – Барсов, 90.

«Сочи»: Николай Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Новосельцев (Прохин, 78), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов (Д. Пруцев, 84), Юсупов, Нобоа, Антон Заболотный (Барсов, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13).

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Кайков, Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карп (Кабахидзе, 82), Алиев, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Климов (Архипов, 69).

Предупреждения: Новосельцев, 26; А. Заболотный, 31; Мевля, 62 – Шахов, 2; Климов, 12.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Тамбов ЦСКА
Комментарии (28)
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tushkanlz
1616176443
Сочинцев с ожидаемой победой! Молодцы.
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житель СПб
1616176588
Сочинцам - последующих успехов вверх в таблице!
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knikos
1616176658
Барсов забил ! Это хорошо ! Восстанавливается . Будет в РПЛ ещё один забивной нап ! Сочи с победой ! Заболотному - респект ! Хотя мог и покер положить ...
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paracetamol
1616176815
Сочи вытеснил ЦСКА из зоны еврокубков и это очень хорошо!
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"supermax"
1616176963
дубль зеблевотного...мне дурно...ахахах))
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Ловкий Бубен
1616176965
Почему нельзя было насовать Локомотиву штук 6-ть, не понимаю , Тамбов играл намного лучше, но таки пятёрку отгрузили же
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SmokingDog
1616178093
Админ , это за п..дёж чистой воды,никто никого не вытеснил,у коней больше побед чем у крыс,они выше в таблице
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kazak161
1616179804
Не хочу обидеть тамбовчан ,но сейчас играет ни кому не нужная команда на не кому не нужном стадионе!!!
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portero
1616182357
Сочи ожидаемо победа... немного осталось до финиша, удачи соседям пусть пробьются в ЕК...
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ZEVS71
1616217902
В 1/8 уефа играли Мольде, Гранада, Янг Бойз... где пля наши команды? Пох кто кого вытеснил, когда в Европе играть нормально будите, а футболеры? Миллионеры гребаные, когда?
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