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    РПЛ. «Сочи» забил пять безответных голов «Тамбову» и вытеснил ЦСКА из зоны еврокубков

    «Сочи» переиграл дома «Тамбов», идущий на последнем месте. Дебютный гол в РПЛ забил воспитанник «Спартака» Александр Руденко.

    Дубль оформил форвард сборной России Антон Заболотный.

    «Сочи» поднялся в зону еврокубков.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Сочи – Тамбов – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 45+2; 2:0 – Терехов, 55; 3:0 – Руденко, 74; 4:0 – Заболотный, 80; 5:0 – Барсов, 90.

    «Сочи»: Николай Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Новосельцев (Прохин, 78), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов (Д. Пруцев, 84), Юсупов, Нобоа, Антон Заболотный (Барсов, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13).

    «Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Кайков, Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карп (Кабахидзе, 82), Алиев, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Климов (Архипов, 69).

    Предупреждения: Новосельцев, 26; А. Заболотный, 31; Мевля, 62 – Шахов, 2; Климов, 12.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии29
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      Рейтинг: +45960

      portero 1 час назад

      Сочи ожидаемо победа...
      немного осталось до финиша, удачи соседям пусть пробьются в ЕК...

      0
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      Рейтинг: +2125

      kazak161 1 час назад

      Не хочу обидеть тамбовчан ,но сейчас играет ни кому не нужная команда на не кому не нужном стадионе!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +901

      serglider > kazak161 1 час назад

      Ну, если взглянуть на карту России, то в РПЛ играют в основном команды из европейской части страны. Если сократить РПЛ до 10-12 команд, то будет вообще чемпионат клубов из Москвы и Питера))) Если все бабло в стране гнать в две столицы, конечно в других городах не будет ни стадионов, ни команд, ни зрителей...

      2
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      Рейтинг: -194

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      позор дырявому зениту

      -2
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      Рейтинг: +10261

      ilichkadr > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      Однозначно позор, у ментов в очередной раз протекло..............

      0
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      Рейтинг: +166

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Как Заболотный смог два забить? В фифе чтоль соревновались?

      0
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      Рейтинг: +101

      SmokingDog 2 часа назад

      Админ , это за п..дёж чистой воды,никто никого не вытеснил,у коней больше побед чем у крыс,они выше в таблице

      1
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      Рейтинг: +3117

      Из Твери Леха > SmokingDog 2 часа назад

      Сочи теперь крысы? Крысы же из Самары)

      1
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      Рейтинг: +535

      Алекс636363 > SmokingDog 2 часа назад

      сейчас по результатам встреч между собой, у цска меньше всех очков

      1
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      Рейтинг: +101

      SmokingDog > Из Твери Леха 1 час назад

      Сорян не крысы ,а просто гнилые

      0
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      Рейтинг: +837

      Вальдемар IV > SmokingDog 1 час назад

      админа тут отродясь не было, если борады живут

      1
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      Рейтинг: +263

      логист > Алекс636363 1 час назад

      по личным 2-2 и победа и победа 0-2 цска

      0
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      Рейтинг: +2885

      sobaka120982 > SmokingDog 1 час назад

      Глянь в зеркало

      0
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      Рейтинг: +45960

      portero > логист 52 минуты назад

      У ЦСКА 2 очка Сочи 4 у Локо 8, могу ошибаться.
      ЦСКА еще играть в Сочи будет

      0
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      Рейтинг: +2277

      CSKA57 2 часа назад

      Если Тамбов играет не "очень", то ЦСКА может рассчитывать с ним на "ничейку" в следующем туре. Уже хорошо! Виктор Михайлович, потянем?

      1
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      Рейтинг: +837

      Вальдемар IV 2 часа назад

      химки и сочи разыграют трофей походу вместо их "головняков"

      1
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      Рейтинг: +933

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      Почему нельзя было насовать Локомотиву штук 6-ть, не понимаю , Тамбов играл намного лучше, но таки пятёрку отгрузили же

      2
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      Рейтинг: +7073

      knikos > Ловкий Бубен 2 часа назад

      Да , ведь могли Локо насовать и даже выиграть . Но , что поделаешь , это футбол. Надеюсь , Барсов вытеснит из старта Зе , и Сочи будет больше забивать .

      0
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      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > Ловкий Бубен 2 часа назад

      Состав. Нобоа- полкоманды, ну и Заболотный, вроде как, заиграл.

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      Рейтинг: +6210

      "supermax" 2 часа назад

      дубль зеблевотного...мне дурно...ахахах))

      0
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      Рейтинг: +10170

      paracetamol 2 часа назад

      Сочи вытеснил ЦСКА из зоны еврокубков и это очень хорошо!

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