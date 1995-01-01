РПЛ. «Химки» продлили беспроигрышную серию до десяти матчей, победив «Рубин»

Вот и тренер нашёлся в Химках, на данном этапе дает результат.
осталось посмотреть на финишный рывок или падение???
«Рубин» дома проиграл выходцу из ФНЛ «Химкам». Казанцам забил их бывший футболист Павел Могилевец.
«Химки» находятся на рекордной для себя беспроигрышной серии в РПЛ – десять матчей.
Во втором матче подряд забил принадлежащий «Спартаку» Резиуан Мирзов.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Рубин (Казань) – Химки – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Мирзов, 20 (с пенальти); 0:2 – Могилевец, 28; 1:2 – Деспотович, 42; 1:3 – Кухарчук, 75.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов (Мусаев, 80), Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Деспотович.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерсталь, Могилевец (Кухарчук, 71), Глушаков (Камышев, 56), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате.
Предупреждения: Деспотович, 19; Зотов, 45+2; Кварацхелия, 53; Бакаев, 90+4 – Дагерсталь, 64; Могилевец, 65; Тихий, 80.