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    РПЛ. «Химки» продлили беспроигрышную серию до десяти матчей, победив «Рубин»

    «Рубин» дома проиграл выходцу из ФНЛ «Химкам». Казанцам забил их бывший футболист Павел Могилевец.

    «Химки» находятся на рекордной для себя беспроигрышной серии в РПЛ – десять матчей.

    Во втором матче подряд забил принадлежащий «Спартаку» Резиуан Мирзов.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Рубин (Казань) – Химки – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Мирзов, 20 (с пенальти); 0:2 – Могилевец, 28; 1:2 – Деспотович, 42; 1:3 – Кухарчук, 75.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов (Мусаев, 80), Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Деспотович.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерсталь, Могилевец (Кухарчук, 71), Глушаков (Камышев, 56), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате.

    Предупреждения: Деспотович, 19; Зотов, 45+2; Кварацхелия, 53; Бакаев, 90+4 – Дагерсталь, 64; Могилевец, 65; Тихий, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии31
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      Рейтинг: +45960

      portero 46 минут назад

      Вот и тренер нашёлся в Химках, на данном этапе дает результат.
      осталось посмотреть на финишный рывок или падение???

      2
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      Рейтинг: +10170

      paracetamol > portero 5 минут назад

      Да он и в Арсе смотрелся неплохо, пока не выгнали. Года на 2 хватит.

      0
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      Рейтинг: +2915

      neim 54 минуты назад

      Вот неожиданный результат ! Я то думал, что Рубин практически гарантировал себе три очка. Оказывается Химки совсем не хуже и забивать тоже умеют !

      2
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      Рейтинг: +1643

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Приземлили Химки Рубин. Не жданно не гаданно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4641

      BarStep 1 час назад

      Вот и кончилась сказка про Леонида и 11 богатырей..

      2
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      Рейтинг: +1119

      PassCSKA 1 час назад

      Тут моя ава максимально в тему

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      Зениту нужно быть осторожнее в следующем матче , Химки кураж поймали, будет очень тяжёлый матч и есть опасность потерять очки

      2
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      Рейтинг: +10261

      ilichkadr > Ловкий Бубен 1 час назад

      Сей кураж будет обломан, даже не сомневаюсь..........

      1
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      Рейтинг: +12214

      KLIM777 2 часа назад

      Топы Рубина словили звезду) Химки поставили их на место Дюпиных и макаровых нулевых

      2
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      Рейтинг: +5093

      Томик > KLIM777 2 часа назад

      Макарову сегодня ничего сделать не дали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12190

      JTherry 2 часа назад

      захвалили Слуцкого с Рубином... а хвалить-то надо было Черевченко с Химки, на данный момент - у них лучшие результаты на весеннем отрезке чемпионата! с победой, Химки!!!

      5
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      Рейтинг: +5821

      Рубинище > JTherry 35 минут назад

      А что его, хвалить если судьи тащат. У Ростова победу забрали, с нами свистели в одну сторону.

      0
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      Рейтинг: +6713

      GoLenaStop 2 часа назад

      Российский футбол превратился в откровенный балаган.
      Это уже не игра, а просто тупое стяжательство бабла.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17734

      slavutiq70 2 часа назад

      Да уж Рубин удивил со знаком минус,,,Химки с победой!!!!

      4
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