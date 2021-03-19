РПЛ. «Химки» продлили беспроигрышную серию до десяти матчей, победив «Рубин»

«Рубин» дома проиграл выходцу из ФНЛ «Химкам». Казанцам забил их бывший футболист Павел Могилевец.

«Химки» находятся на рекордной для себя беспроигрышной серии в РПЛ – десять матчей.

Во втором матче подряд забил принадлежащий «Спартаку» Резиуан Мирзов.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Мирзов, 20 (с пенальти); 0:2 – Могилевец, 28; 1:2 – Деспотович, 42; 1:3 – Кухарчук, 75.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов (Мусаев, 80), Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерсталь, Могилевец (Кухарчук, 71), Глушаков (Камышев, 56), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате.

Предупреждения: Деспотович, 19; Зотов, 45+2; Кварацхелия, 53; Бакаев, 90+4 – Дагерсталь, 64; Могилевец, 65; Тихий, 80.

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