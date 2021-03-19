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  • РПЛ. «Химки» продлили беспроигрышную серию до десяти матчей, победив «Рубин»

РПЛ. «Химки» продлили беспроигрышную серию до десяти матчей, победив «Рубин»

19 марта 2021, 20:56
33

«Рубин» дома проиграл выходцу из ФНЛ «Химкам». Казанцам забил их бывший футболист Павел Могилевец.

«Химки» находятся на рекордной для себя беспроигрышной серии в РПЛ – десять матчей.

Во втором матче подряд забил принадлежащий «Спартаку» Резиуан Мирзов.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Мирзов, 20 (с пенальти); 0:2 – Могилевец, 28; 1:2 – Деспотович, 42; 1:3 – Кухарчук, 75.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильдгор, Самошников, Костюков, Шатов (Мусаев, 80), Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерсталь, Могилевец (Кухарчук, 71), Глушаков (Камышев, 56), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате.

Предупреждения: Деспотович, 19; Зотов, 45+2; Кварацхелия, 53; Бакаев, 90+4 – Дагерсталь, 64; Могилевец, 65; Тихий, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Химки
Комментарии (33)
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Enter2006
1616176636
Химки - молодцы! С победой!
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zra78
1616176887
Химки химичат и химичат
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Боцман59rus
1616176940
Слуцкий говорят в ЛЧ собрался.... но за Зенит и Спартак дают такие же три очка, как и за Химки.
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CSKA57
1616176951
Химки, с победой!
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slavа0508
1616177428
Да уж Рубин удивил со знаком минус,,,Химки с победой!!!!
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JTherry
1616178245
захвалили Слуцкого с Рубином... а хвалить-то надо было Черевченко с Химки, на данный момент - у них лучшие результаты на весеннем отрезке чемпионата! с победой, Химки!!!
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Aldo.CSKA
1616179771
Тут моя ава максимально в тему
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BarStep
1616181654
Вот и кончилась сказка про Леонида и 11 богатырей..
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portero
1616183482
Вот и тренер нашёлся в Химках, на данном этапе дает результат. осталось посмотреть на финишный рывок или падение???
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zigbert
1616262445
Команда явно преобразилась. А ведь в начале чемпионата Химки были главным претендентом на вылет из РПЛ.
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