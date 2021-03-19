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  • Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала

Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала

19 марта 2021, 15:14
12

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

1/4 финала

«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Арсенал» (Англия) – «Славия» (Прага, Чехия)

«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)

1/2 финала

«Гранада» / «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» / «Рома»

«Динамо» / «Вильярреал» – «Арсенал» / «Славия»

Финал

Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

  • Матчи пройдут 8 и 15 апреля.
  • Финал ЛЕ запланирован на 26 мая. Место проведения – Гданьск.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Гранада Манчестер Юнайтед Арсенал Славия Аякс Рома Динамо Загреб Вильярреал
Комментарии (12)
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AZ
1616156293
Аякс выиграет Лигу Европы
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EDSPb
1616156516
Ставлю на Вильярреал
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red-white fox
1616156820
Финал МЮ-Динамо
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Боцман59rus
1616157310
Я думаю многие Динамо поддержат, если за другие команды персонально не болеют.
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DeStar
1616162612
гранада! ( фото осла из шрека)
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Cules2013
1616166676
Пары ровные и явного фаворита в турнире нет.
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serglider
1616180024
Сказочная жеребьевка для английских клубов! Почему-то когда выходят сильные клубы из Испании, Германии, Италии им выпадает "жребий" играть между собой до финала, а тут, англичане, только если в финале пересекутся
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andrej-lucevich
1616185066
в финале будут МЮ и Арсенал
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portero
1617292520
Пожелаю фарта Славии и Динамо!!!
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