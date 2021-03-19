Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
1/4 финала
«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Арсенал» (Англия) – «Славия» (Прага, Чехия)
«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)
1/2 финала
«Гранада» / «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» / «Рома»
«Динамо» / «Вильярреал» – «Арсенал» / «Славия»
Финал
Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1
- Матчи пройдут 8 и 15 апреля.
- Финал ЛЕ запланирован на 26 мая. Место проведения – Гданьск.
Источник: «Бомбардир»