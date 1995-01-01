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    Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

    1/4 финала

    «Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Арсенал» (Англия) – «Славия» (Прага, Чехия)

    «Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)

    «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)

    1/2 финала

    «Гранада» / «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» / «Рома»

    «Динамо» / «Вильярреал» – «Арсенал» / «Славия»

    Финал

    Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

    • Матчи пройдут 8 и 15 апреля.
    • Финал ЛЕ запланирован на 26 мая. Место проведения – Гданьск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10537

      DeStar 54 минуты назад

      гранада! ( фото осла из шрека)

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      Рейтинг: -1928

      Вот оно чё Михалыч 55 минут назад

      Возможен английский финал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21287

      Боцман59rus 2 часа назад

      Я думаю многие Динамо поддержат, если за другие команды персонально не болеют.

      3
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      Рейтинг: +244

      red-white fox 2 часа назад

      Финал МЮ-Динамо

      4
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    • ...
      Рейтинг: +14

      EDSPb 2 часа назад

      Ставлю на Вильярреал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2533

      AZ 2 часа назад

      Аякс выиграет Лигу Европы

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