Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Зобнин пропустит более десяти дней из-за травмы. Он не сыграет за сборную

    Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не примет участие в мартовском сборе национальной команды.

    «Сегодня Роман прошeл медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ. Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней. В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи», – говорится в публикации.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27194

      oyabun 2 часа назад

      Нам главное чтобы к следующим играм в первенстве был готов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16362

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот врачи правильно сделали, и наши бы врачи настояли на том, что и
      М. Фернандес тоже не может участвовать в сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7828

      Вомбат 2 часа назад

      Здоровья Зобнину. Пусть спокойно поправляется.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21287

      Боцман59rus 2 часа назад

      Роман выздоравливай, а к шашлычнику вообще ни ногой и Джикии передай)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3332

      momwig_ 2 часа назад

      Ну и слава Богу. 10 дней - нормально, зат в сборной не порвет себе ничего.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83722
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru