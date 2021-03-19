Зобнин пропустит более десяти дней из-за травмы. Он не сыграет за сборную

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не примет участие в мартовском сборе национальной команды.

«Сегодня Роман прошeл медобследование в связи с травмой, полученной в матче РПЛ. Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней. В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи», – говорится в публикации.