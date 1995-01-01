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    Зобнин и Крал травмировались в матче «Спартак» – «Урал»

    Два полузащитника «Спартака» получили повреждения во время игры 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1).

    Алекс Крал травмировался в первом тайме и был заменен на Йоррита Хендрикса. Роман Зобнин покинул поле из-за проблем со здоровьем в середине второй половины встречи. Вместо него вышел Илья Кутепов.

    Чешский хавбек в твиттере сообщил, что в пятницу пройдет медицинское обследование.

    Зобнин сделает МРТ уже в расположении сборной России. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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