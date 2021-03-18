Зобнин и Крал травмировались в матче «Спартак» – «Урал»

Два полузащитника «Спартака» получили повреждения во время игры 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1).

Алекс Крал травмировался в первом тайме и был заменен на Йоррита Хендрикса. Роман Зобнин покинул поле из-за проблем со здоровьем в середине второй половины встречи. Вместо него вышел Илья Кутепов.

Чешский хавбек в твиттере сообщил, что в пятницу пройдет медицинское обследование.

Зобнин сделает МРТ уже в расположении сборной России. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.