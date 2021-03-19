Ларссон: «Спартак» – самый большой клуб России. Сделаем все, чтобы стать первыми»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, оформивший дубль в ворота «Урала» (5:1) в 23-м туре РПЛ, оценил шансы московского клуба на чемпионство.

«Безусловно, мы сделаем всe от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» – самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места.

Какой из моих голов «Уралу» считаю лучшим? Выберу гол со штрафного, потому что я вообще не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного», – цитирует Ларссона «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 44 очка в 23 турах РПЛ.

Москвичи занимают второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Спартак» впервые с 10 марта 2019 года забил со штрафного.

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