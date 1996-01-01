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    Ларссон: «Спартак» – самый большой клуб России. Сделаем все, чтобы стать первыми»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, оформивший дубль в ворота «Урала» (5:1) в 23-м туре РПЛ, оценил шансы московского клуба на чемпионство.

    «Безусловно, мы сделаем всe от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» – самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места.

    Какой из моих голов «Уралу» считаю лучшим? Выберу гол со штрафного, потому что я вообще не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного», – цитирует Ларссона «Матч ТВ».

    • «Спартак» набрал 44 очка в 23 турах РПЛ.
    • Москвичи занимают второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • «Спартак» впервые с 10 марта 2019 года забил со штрафного.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2502

      lordmrv 3 минуты назад

      Даже и не знаю, на пользу ли пауза в чемпионате. С одной стороны хорошо раскатились, с другой одного за другим несколько игроков потеряли. Согласен с Джорданом - нужно все усилия приложить и выигрывать. Но думаю Зенит все же победит в чемпионате - тоже раскатился и вылез из функциональной ямы.

      0
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      Рейтинг: +6196

      "supermax" 12 минут назад

      будем, конечно, надеяться, но тут мало того чтобы питер оступился...надо еще и сами не оступиться...играйте, господа))

      1
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      Рейтинг: +986

      lotsman 23 минуты назад

      У Спартака сложный отрезок - в гостях в Ростове, Локомотив, ЦСКА, да и в Грозном сложности могут быть.

      0
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      Рейтинг: +4458

      Дядя Серёжа 58 минут назад

      Хлопцы, играйте в футбол!!! А мы будем болеть и.... выздоравливать.

      2
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      Рейтинг: +79

      SpartakFirst064 1 час назад

      Выигрывать каждый матч,,,в надежде на оплошность Питера,,,,

      2
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      Рейтинг: +17719

      slavutiq70 1 час назад

      Печально,но всё в руках Зенита(если не обосрутся то не догнать),а вот за второе надо костьми ложиться в каждом матче,а там как бог даст,,,

      3
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      Рейтинг: +2140

      seth343 2 часа назад

      Чтобы быть первыми, нужно каждый матч выкладываться на все 100.

      1
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      Рейтинг: +16353

      vladimir-7 > seth343 1 час назад

      Но этого недостаточно. Думаю Зенит не уступит первую строчку.

      3
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      Рейтинг: +2140

      seth343 > vladimir-7 1 час назад

      Да я имею ввиду с начала чемпионата, а не оставшиеся матчи.

      1
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      Рейтинг: +16353

      vladimir-7 > seth343 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На весь чемпионат у Федуна не найдется столько
      претензий к РФС и судьям, в частности.

      -4
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      Рейтинг: +2140

      seth343 > vladimir-7 1 час назад

      Причем тут Федун, если бы играли как последние 3 матча, то и претензии были бы не нужны.

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