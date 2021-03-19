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  • Ларссон: «Спартак» – самый большой клуб России. Сделаем все, чтобы стать первыми»

Ларссон: «Спартак» – самый большой клуб России. Сделаем все, чтобы стать первыми»

19 марта 2021, 07:58
23

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, оформивший дубль в ворота «Урала» (5:1) в 23-м туре РПЛ, оценил шансы московского клуба на чемпионство.

«Безусловно, мы сделаем всe от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» – самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места.

Какой из моих голов «Уралу» считаю лучшим? Выберу гол со штрафного, потому что я вообще не помню, забивал ли я в своей карьере со штрафного», – цитирует Ларссона «Матч ТВ».

  • «Спартак» набрал 44 очка в 23 турах РПЛ.
  • Москвичи занимают второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
  • «Спартак» впервые с 10 марта 2019 года забил со штрафного.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (23)
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seth343
1616131744
Чтобы быть первыми, нужно каждый матч выкладываться на все 100.
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slavа0508
1616136495
Печально,но всё в руках Зенита(если не обосрутся то не догнать),а вот за второе надо костьми ложиться в каждом матче,а там как бог даст,,,
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SpartakFirst064
1616136610
Выигрывать каждый матч,,,в надежде на оплошность Питера,,,,
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Дядя Серёжа
1616136877
Хлопцы, играйте в футбол!!! А мы будем болеть и.... выздоравливать.
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"supermax"
1616139614
будем, конечно, надеяться, но тут мало того чтобы питер оступился...надо еще и сами не оступиться...играйте, господа))
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lordmrv
1616140126
Даже и не знаю, на пользу ли пауза в чемпионате. С одной стороны хорошо раскатились, с другой одного за другим несколько игроков потеряли. Согласен с Джорданом - нужно все усилия приложить и выигрывать. Но думаю Зенит все же победит в чемпионате - тоже раскатился и вылез из функциональной ямы.
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neveldomha
1616142797
Ну все пошли письками меряться.
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NewLife
1616146295
Не надо было бездарно сливать несколько игр, теперь не все зависит от вас. По большому счету от вас мало что зависит, пока судьями рулят бомжи.
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alp
1616147277
"«Спартак» – самый большой клуб в России" а в чем он это мерил? в квадратных метрах тарасовки или по количеству людей?
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vladimir-7
1616157021
И стадион у них самый большой в России, даже больше Лужников, не говоря уже про Газпром Арену. Мания величия преследует игроков спартака и их болельщиков.
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