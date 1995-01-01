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    Понсе получил мышечную травму

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе выбыл из строя из-за травмы.

    23-летний аргентинец получил мышечное повреждение на тренировке.

    «Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца пауза на матчи сборных», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • В текущем сезоне Понсе забил десять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1563

      acor94 15 минут назад

      ничего страшного, там есть кому забивать

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