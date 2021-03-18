Понсе получил мышечную травму

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе выбыл из строя из-за травмы.

23-летний аргентинец получил мышечное повреждение на тренировке.

«Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца пауза на матчи сборных», – сказал глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.