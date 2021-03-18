Ахметов извинился за удаление в матче ЦСКА – «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сожалеет о своем удалении в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

Москвичи дома проиграли со счетом 2:3.

Хавбек получил красную карточку на 53-й минуте.

Ахметова удалили после просмотра VAR за грубый фол против Далера Кузяева.

«Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером ещe раз лично извинюсь на сборе!» – написал Ахметов в сторис инстаграма.