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    Ахметов извинился за удаление в матче ЦСКА – «Зенит»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сожалеет о своем удалении в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером ещe раз лично извинюсь на сборе!» – написал Ахметов в сторис инстаграма.

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    Источник: Инстаграм Ильзата Ахметова

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +353

      petlyra 20 минут назад

      Уже не первый раз подводит команду. Дисциплины нет, тренер не руководит командой.
      Гнать со сборов нужно таких.

      0
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      Рейтинг: +356

      vsolon 2 часа назад

      гнать поганой метлой...спецом слился....

      0
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      Рейтинг: +6408

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Очень , слабый игрок !

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