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  • Понсе: «Кокорин – качественный игрок, но он давно топчется на месте»

Понсе: «Кокорин – качественный игрок, но он давно топчется на месте»

16 марта 2021, 23:12
8

Нападающий Эсекьель Понсе поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Он провел в «Спартаке» не так много времени. Очевидно, что это качественный игрок, но он давно топчется на месте.

Я удивился, когда он объявил нам о трансфере. Мы обедали с командой на сборе в Дубае, Кокорин резко встал из-за стола и сказал, что переходит в «Фиорентину».

Он хорошо тренировался и адаптировался к команде, но мы все равно рады, что он перешел в другую отличную команду», – сказал Понсе.

  • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

Источник: Gianluca Di Marzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр Понсе Эсекьель
Комментарии (8)
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Leon_ARS
1615928809
Мы тоже рады, что он перешёл в другую команду.
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Дядя Серёжа
1615943613
Когда человек топчется, получается хотя бы бег на месте. А этот сидит: то на зоне, то на скамейке, то на листке нетрудоспособности...
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ab15488
1615950770
Да топчется, зато качественно
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vladimir-7
1615958769
После кафешки и встрече там с корейцем, ему путы на ноги надели, вот он и топчется на месте.
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Валерий2705
1615960446
Играть в свинарнике, тоже не прогресс мистер Понсе)
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vodomut
1615972190
дайте ему табурет и увидите на что оно способно!
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NewLife
1615973585
Где ты знак качества увидел ?
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