Понсе: «Кокорин – качественный игрок, но он давно топчется на месте»

Нападающий Эсекьель Понсе поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Он провел в «Спартаке» не так много времени. Очевидно, что это качественный игрок, но он давно топчется на месте.
Я удивился, когда он объявил нам о трансфере. Мы обедали с командой на сборе в Дубае, Кокорин резко встал из-за стола и сказал, что переходит в «Фиорентину».
Он хорошо тренировался и адаптировался к команде, но мы все равно рады, что он перешел в другую отличную команду», – сказал Понсе.
- В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.
Источник: Gianluca Di Marzio