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    Понсе: «Кокорин – качественный игрок, но он давно топчется на месте»

    Нападающий Эсекьель Понсе поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    «Он провел в «Спартаке» не так много времени. Очевидно, что это качественный игрок, но он давно топчется на месте.

    Я удивился, когда он объявил нам о трансфере. Мы обедали с командой на сборе в Дубае, Кокорин резко встал из-за стола и сказал, что переходит в «Фиорентину».

    Он хорошо тренировался и адаптировался к команде, но мы все равно рады, что он перешел в другую отличную команду», – сказал Понсе.

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Gianluca Di Marzio

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