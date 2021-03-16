Понсе: «Кокорин – качественный игрок, но он давно топчется на месте»

Нападающий Эсекьель Понсе поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Он провел в «Спартаке» не так много времени. Очевидно, что это качественный игрок, но он давно топчется на месте.

Я удивился, когда он объявил нам о трансфере. Мы обедали с командой на сборе в Дубае, Кокорин резко встал из-за стола и сказал, что переходит в «Фиорентину».

Он хорошо тренировался и адаптировался к команде, но мы все равно рады, что он перешел в другую отличную команду», – сказал Понсе.