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    Тренер сборной Швеции: «Ибрагимович сыграет важную роль на Евро-2020»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сыграет на чемпионате Европы этим летом.

    «Поскольку Златан стал частью сборной, он сыграет важную роль на Евро-2020.

    Подробности разговора с ним останутся между нами. Мы хорошо поговорили и поверили в то, что все получится. Иначе Златана не было бы здесь», – сказал Андерссон.

    • Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы.
    • Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
    • Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
    • В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.

    Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение бога»

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    Источник: Gianluca Di Marzio

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +183

      rLt_Ortriwar 40 минут назад

      Может, все-таки евро-2022, а не 2020?
      Понимаю, опечатки могут быть, но чтобы такие...

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