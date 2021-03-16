Тренер сборной Швеции: «Ибрагимович сыграет важную роль на Евро-2020»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сыграет на чемпионате Европы этим летом.

«Поскольку Златан стал частью сборной, он сыграет важную роль на Евро-2020.

Подробности разговора с ним останутся между нами. Мы хорошо поговорили и поверили в то, что все получится. Иначе Златана не было бы здесь», – сказал Андерссон.

Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы.

Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.

Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.

В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.

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