Тренер сборной Швеции: «Ибрагимович сыграет важную роль на Евро-2020»

Может, все-таки евро-2022, а не 2020?
Понимаю, опечатки могут быть, но чтобы такие...
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сыграет на чемпионате Европы этим летом.
«Поскольку Златан стал частью сборной, он сыграет важную роль на Евро-2020.
Подробности разговора с ним останутся между нами. Мы хорошо поговорили и поверили в то, что все получится. Иначе Златана не было бы здесь», – сказал Андерссон.
- Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы.
- Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
- Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
- В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.
Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение бога»