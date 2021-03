Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение бога»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в твиттере прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции после пятилетней паузы.

39-летнего футболиста вызвали в национальную команду на мартовские матчи против Грузии, Косово и Эстонии.

«Возвращение бога», – написал форвард.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0