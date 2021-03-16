Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение бога»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в твиттере прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции после пятилетней паузы.
39-летнего футболиста вызвали в национальную команду на мартовские матчи против Грузии, Косово и Эстонии.
«Возвращение бога», – написал форвард.
- Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
- Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
- В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.
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Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича