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    Ибрагимович – о вызове в сборную Швеции: «Возвращение бога»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в твиттере прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции после пятилетней паузы.

    39-летнего футболиста вызвали в национальную команду на мартовские матчи против Грузии, Косово и Эстонии.

    «Возвращение бога», – написал форвард.

    • Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
    • Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
    • В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.

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    Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +556

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Поднадоело уже если честно его болтовня про то какой он божественный, такое ощущение что скоро лопнет от своего эго.

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