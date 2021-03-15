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Главные новости дня. Обухову грозит четырехлетняя дисквалификация, сборные России назвали составы на мартовские матчи

15 марта 2021, 23:04

Матч Россия – Словения в прямом эфире покажет Первый канал.

«Чемпионат»: форварда «Ростова» Обухова поймали на допинге. Ему грозит дисквалификация на четыре года.

Захарян, Умяров и Чалов – в заявке сборной России на молодежный Евро-2021.

РФС подтвердил возбуждение трех дел за допинг в отношении российских футболистов и футболисток.

Нойштедтер, Мирзов, Фомин и Заболотный – в заявке сборной России на мартовские матчи.

Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки».

AS: «Вильярреал» и «Локомотив» согласовали трансфер Иосифова.

Денисов: «Были предложения из топ-5 чемпионатов, но я отказался. Зачем уезжать, если «Зенит» создает такие условия?».

Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона в год.

Зидан – о возвращении Роналду в «Реал»: «Да, это возможно».

Источник: Бомбардир.ру
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