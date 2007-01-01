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    Захарян, Умяров и Чалов – в заявке сборной России на молодежный Евро-2021

    РФС опубликовал состав молодежной сборной России для участие в чемпионате Европы.

    Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

    Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артeм Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»);

    Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»);

    Нападающие: Вячеслав Грулeв («Динамо»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1109

      Karpathian 2 часа назад

      Чалова в главную бы уже

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      Рейтинг: +5320

      vladik12 > Karpathian 2 часа назад

      Куда хоть? Даже в ЦСКА уже не основной.

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      Рейтинг: +11460

      Skull_Boy > Karpathian 43 минуты назад

      Посмеялся я от души, его бы из ЦСКА уже слать пора в ФНЛ, а не в сборную

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