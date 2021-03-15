Захарян, Умяров и Чалов – в заявке сборной России на молодежный Евро-2021

РФС опубликовал состав молодежной сборной России для участие в чемпионате Европы.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артeм Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»);

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»);

Нападающие: Вячеслав Грулeв («Динамо»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).