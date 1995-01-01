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    РФС подтвердил возбуждение трех дел за допинг в отношении российских футболистов и футболисток

    Служба коммуникаций РФС дала комментарий по поводу появившихся данных о разбирательстве в отношении российских футболистов и футболисток.

    «Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки.

    При этом речь не идeт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу», – говорится в заявлении союза.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43166

      MaxRnD 23 минуты назад

      РФСу бы именно сейчас "беспристрастным судейством" Лапочкина и прочих "Казарцевых " вплотную заняться, а они подряжаются перед барином (ФИФА) могилки 8-летней давности раскапывать...

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