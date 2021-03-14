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    AS: «Вильярреал» и «Локомотив» согласовали трансфер Иосифова

    Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов близок к переходу в «Вильярреал».

    По информации AS, стороны договорились о трансфере 19-летнего россиянина. Клубам осталось уладить незначительные детали сделки.

    Сообщается, что футболист присоединится к «Вильярреалу Б», но будет регулярно тренироваться с основой.

    • Иосифов – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
    • Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4819

      dinar7777dinar 10 минут назад

      нормально !! а у женита есть молодежь которая уезжает в европу?

      0
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      Рейтинг: +102

      Guinnesss 47 минут назад

      Нормальный игрок, не торопился бы его продавать

      0
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      ...
      Рейтинг: +747

      Mr Green > Guinnesss 40 минут назад

      у него там у папы корона выросла. сынок ещё толком ничего не показал, а уже денег хотят вагон и ещё пол вагона

      0
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      Рейтинг: +102

      Guinnesss > Mr Green 32 минуты назад

      Родители порой только мешают, факт(

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      Рейтинг: +1760

      Алехсбургер. 1 час назад

      а потом...как всегда.

      "И я по шпалам
      опять по шпалам
      Иду домой по
      привычке"(С)Хиль.

      Зы.Ы.
      Рано "пассажиров" скидывать..

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