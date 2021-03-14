AS: «Вильярреал» и «Локомотив» согласовали трансфер Иосифова

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов близок к переходу в «Вильярреал».

По информации AS, стороны договорились о трансфере 19-летнего россиянина. Клубам осталось уладить незначительные детали сделки.

Сообщается, что футболист присоединится к «Вильярреалу Б», но будет регулярно тренироваться с основой.