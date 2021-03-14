AS: «Вильярреал» и «Локомотив» согласовали трансфер Иосифова

нормально !! а у женита есть молодежь которая уезжает в европу?
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов близок к переходу в «Вильярреал».
По информации AS, стороны договорились о трансфере 19-летнего россиянина. Клубам осталось уладить незначительные детали сделки.
Сообщается, что футболист присоединится к «Вильярреалу Б», но будет регулярно тренироваться с основой.
- Иосифов – воспитанник «Локомотива».
- За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
- Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.