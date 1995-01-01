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    Денисов: «Были предложения из топ-5 чемпионатов, но я отказался. Зачем уезжать, если «Зенит» создает такие условия?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, почему не уехал играть в Европу после победы в Кубке УЕФА в 2008 году.

    «После победы в Кубке УЕФА у меня были предложения из Европы, но я отказался. «Зенит» создает такие условия, зачем уезжать? Можно было уехать, если бы меня пригласила «Барселона» с «Реалом». Но нос не дорос, мягко скажем.

    Ходили слухи, но я это обсуждать не хочу. Поверьте, были предложения из пятерки сильнейших чемпионатов», – сказал Денисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • Денисов – воспитанник «Зенита».
    • Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2002 по 2013 год.
    • Полузащитник ушел из «Зенита» из-за конфликта с руководством клуба.

    Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»

    Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1090

      кто там 1 минуту назад

      Как же стыдно) не только за Зенит, а за все это в целом)
      Правильно сказал что нос не дорос, да и не только нос и не только у тебя)
      Пример вам донным нужно брать с чемпионатов Бельгии, Португалии, Голландии, поставить потолок зарплат, а дальше как хотите, хотите больше - тренируйтесь и уезжайте в Европу. А то играть не умеют за то зп какие и нос воротят от «середняков» которые наших топов переедут- не заметят.
      Но это утопия, не распилишь бабло - не русский значит.(

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      Рейтинг: +8012

      NewLife 33 минуты назад

      Эта фигня опубликована, чтобы отвлечь внимание от состава сборной ?

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