Денисов: «Были предложения из топ-5 чемпионатов, но я отказался. Зачем уезжать, если «Зенит» создает такие условия?»

Как же стыдно) не только за Зенит, а за все это в целом)
Правильно сказал что нос не дорос, да и не только нос и не только у тебя)
Пример вам донным нужно брать с чемпионатов Бельгии, Португалии, Голландии, поставить потолок зарплат, а дальше как хотите, хотите больше - тренируйтесь и уезжайте в Европу. А то играть не умеют за то зп какие и нос воротят от «середняков» которые наших топов переедут- не заметят.
Но это утопия, не распилишь бабло - не русский значит.(
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, почему не уехал играть в Европу после победы в Кубке УЕФА в 2008 году.
«После победы в Кубке УЕФА у меня были предложения из Европы, но я отказался. «Зенит» создает такие условия, зачем уезжать? Можно было уехать, если бы меня пригласила «Барселона» с «Реалом». Но нос не дорос, мягко скажем.
Ходили слухи, но я это обсуждать не хочу. Поверьте, были предложения из пятерки сильнейших чемпионатов», – сказал Денисов в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Денисов – воспитанник «Зенита».
- Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2002 по 2013 год.
- Полузащитник ушел из «Зенита» из-за конфликта с руководством клуба.
Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»
Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»