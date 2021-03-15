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  • Денисов: «Были предложения из топ-5 чемпионатов, но я отказался. Зачем уезжать, если «Зенит» создает такие условия?»

Денисов: «Были предложения из топ-5 чемпионатов, но я отказался. Зачем уезжать, если «Зенит» создает такие условия?»

15 марта 2021, 16:56
12

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, почему не уехал играть в Европу после победы в Кубке УЕФА в 2008 году.

«После победы в Кубке УЕФА у меня были предложения из Европы, но я отказался. «Зенит» создает такие условия, зачем уезжать? Можно было уехать, если бы меня пригласила «Барселона» с «Реалом». Но нос не дорос, мягко скажем.

Ходили слухи, но я это обсуждать не хочу. Поверьте, были предложения из пятерки сильнейших чемпионатов», – сказал Денисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Денисов – воспитанник «Зенита».
  • Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2002 по 2013 год.
  • Полузащитник ушел из «Зенита» из-за конфликта с руководством клуба.

Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (12)
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NewLife
1615817798
Эта фигня опубликована, чтобы отвлечь внимание от состава сборной ?
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кто там
1615819684
Как же стыдно) не только за Зенит, а за все это в целом) Правильно сказал что нос не дорос, да и не только нос и не только у тебя) Пример вам донным нужно брать с чемпионатов Бельгии, Португалии, Голландии, поставить потолок зарплат, а дальше как хотите, хотите больше - тренируйтесь и уезжайте в Европу. А то играть не умеют за то зп какие и нос воротят от «середняков» которые наших топов переедут- не заметят. Но это утопия, не распилишь бабло - не русский значит.(
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Закат ЕдРа
1615820313
Вот вся правда. Зачем уезжать.??? А??? Тут же кабинеты, судьи, вары, свои президенты. Все условия. Ты не поиграл в Европе, а теперь никто играть не будет. Ваша антинародная газовая шарашка все развалила. И ради чего? Что бы газовый выпердыш бомжа становился чемпионом?? Люди из Питера , к слову моего родного города, продали честь за победы. Сначала власть, потом все болельщик.
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вальтер 79
1615821068
гаденыш ему бабки платили все условия создали .а он так Зениту отплатил денег ему было мало
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Hektor 84
1615825396
Зачем публиковать бред этого идиота?
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порт
1615826402
Что то Гарик стал много говорить, на него это не похоже. Неужели бабосы заканчиваются?
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житель СПб
1615829438
То есть лишний раз подтвердил: деньги для него были главным. Шава-то поехал!
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nik55
1615830691
только бомжи говорят что предложения были-----чего тогда молчали ?
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general.lizyukov
1615833113
Хотя бы честно - нос не дорос. Хорошо уметь не врать самому себе.
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Hektor 84
1615893825
Гранада, Овьедо, Смена, Брешия, Брест.....? Кузяев уже навешал лапши что его топ клубы хотели, а на самом деле в штаны навалил и в дрочильню приехал.
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