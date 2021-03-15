Денисов: «Были предложения из топ-5 чемпионатов, но я отказался. Зачем уезжать, если «Зенит» создает такие условия?»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, почему не уехал играть в Европу после победы в Кубке УЕФА в 2008 году.

«После победы в Кубке УЕФА у меня были предложения из Европы, но я отказался. «Зенит» создает такие условия, зачем уезжать? Можно было уехать, если бы меня пригласила «Барселона» с «Реалом». Но нос не дорос, мягко скажем.

Ходили слухи, но я это обсуждать не хочу. Поверьте, были предложения из пятерки сильнейших чемпионатов», – сказал Денисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Денисов – воспитанник «Зенита».

Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2002 по 2013 год.

Полузащитник ушел из «Зенита» из-за конфликта с руководством клуба.

Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»

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