Зидан – о возвращении Роналду в «Реал»: «Да, это возможно»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о потенциальном возвращении нападающего Криштиану Роналду. «Ювентус» задумывается о том, чтобы продать или даже отпустить португальца.

«Верны ли эти слухи? Да, это возможно. Мы должны уважать, что Роналду сейчас игрок «Ювентуса». Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Зидан.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

«Ювентус» может летом продать португальца за 60 миллионов евро.

Рамос: «От ухода Роналду проиграл и «Реал», и сам Криштиану»

Corriere dello Sport: «Ювентусу» нужно продать Роналду за 29 миллионов, чтобы окупить трансфер