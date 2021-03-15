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    Зидан – о возвращении Роналду в «Реал»: «Да, это возможно»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о потенциальном возвращении нападающего Криштиану Роналду. «Ювентус» задумывается о том, чтобы продать или даже отпустить португальца.

    «Верны ли эти слухи? Да, это возможно. Мы должны уважать, что Роналду сейчас игрок «Ювентуса». Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Зидан.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • «Ювентус» может летом продать португальца за 60 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport Italia

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