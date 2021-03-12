Corriere dello Sport: «Ювентусу» нужно продать Роналду за 29 миллионов, чтобы окупить трансфер

Журналисты Corriere dello Sport посчитали, сколько «Ювентусу» нужно заработать на продаже нападающего Криштиану Роналду, чтобы его трансфер окупился.

Во избежание финансовых потерь туринский клуб должен получить за португальца не менее 29 миллионов евро.

Форварда купили в 2018 году за 117 миллионов евро, но 88 миллионов уже вернулись «Ювентусу» за счет увеличения доходов от продажи атрибутики и улучшенных сделок со спонсорами.