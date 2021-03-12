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    Corriere dello Sport: «Ювентусу» нужно продать Роналду за 29 миллионов, чтобы окупить трансфер

    Журналисты Corriere dello Sport посчитали, сколько «Ювентусу» нужно заработать на продаже нападающего Криштиану Роналду, чтобы его трансфер окупился.

    Во избежание финансовых потерь туринский клуб должен получить за португальца не менее 29 миллионов евро.

    Форварда купили в 2018 году за 117 миллионов евро, но 88 миллионов уже вернулись «Ювентусу» за счет увеличения доходов от продажи атрибутики и улучшенных сделок со спонсорами.

    • В составе итальянской команды Роналду забил 92 гола и сделал 22 ассиста в 121 матче.
    • Его зарплата в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро в год после вычета налогов.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2322

      FENIX-SL 40 минут назад

      пфффф
      надо возвращать за эти копейки

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      Рейтинг: +10513

      DeStar 41 минуту назад

      а зп его посчитали? если так - то довольно выгодное вложение было) да и голы он клепает. А вот в лч не везет. у юве нет команды. зачем игуаина отпустили и дугласа косту? оставили всяких "полуименитых" игроков, которые играли в крутых клубах, но там не пригодились. Типа рабьо, рэмси, зачем они вот нужны?

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      Рейтинг: +2322

      FENIX-SL > DeStar 38 минут назад

      ну вот Мак Кенни норм
      или как его там

      0
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      Рейтинг: +206

      isakkobelini 1 час назад

      Роналду уже будут покупать не за его умение играть в футбол, а из за рекламных контрактов

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