Президент «Урала» Иванов: «Ростов» больше всех страдает от судейских ошибок, но я против бойкотирования матчей»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к возможному бойкоту «Ростовом» матча 23-го тура РПЛ против «Ротора».

– «Ростов» больше всех страдает от судейских ошибок. Как можно было нарисовать такую линию и не засчитать гол?! Но я считаю, что бойкотировать матч – это не дело.

Надо играть, а о судействе еще раз разговаривать. Мы хотим повышать зарплаты арбитрам, а они как будто не слышат об этом. В каждом туре не обходится без ошибок.

– Может, пора их разбавить иностранными судьями?

– Это закроет дорогу нашим судьям на европейские соревнования, чемпионат мира. Мы уже пробовали, но ничего у нас не получилось. Иностранцы – такие же люди, так же будут ошибаться.

– «Ростов» могут заподозрить в сдаче матча «Ротору», если он не появится в Волгограде. Как вы относитесь к этому? Ведь «Урал» – конкурент «Ротора».

– Я против бойкотирования. Не думаю, что «Ростов» не приедет на игру. Конечно, мне жалко их футболистов и главного тренера. Вся работа насмарку из-за какой-то судейской ошибки. Но все равно надо играть. А с судьями пускай разбираются компетентные органы.