На видео драки после матча ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново» видно, что пострадавший Шнапцев первым толкнул соперника

Появилось видео инцидента после вчерашнего матча ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново». На нем видно, что футболист хозяев Максим Шнапцев первым толкает соперника, после чего завязывается потасовка.

«Драка произошла в подтрибунном помещении «Сапсан-Арены». Защитник «Локо» Максим Шнапцев шeл со своим одноклубником Никитой Журавлевым в сторону раздевалки. Когда они зашли в подтрибунку и уже подходили к лестнице их встретил один из игроков «Чертаново», который начал предъявлять за поведение на поле (затяжку времени и симуляцию). Между Максимом и игроком «Чертаново» началась «толкотня».

В этот момент в потасовку включились сразу несколько чертановцев и начали выталкивать двух железнодорожников на улицу. Уже на улице драка продолжается, парень из «Чертаново» толкает Максима и тот поскальзывается и падает. Когда Макс пытается подняться, ему прилетает удар ногой в голову. Итог – сотрясение мозга и перелом носа.

Сейчас Шпанцев в больнице Святого Владимира. Кроме того свою проверку уже начала полиция», – такую трактовку ситуации дал телеграм-канал «Мутко против».

«Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.

«Локомотив» уступил в матче со счетом 0:2.

«Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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