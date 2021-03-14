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  • На видео драки после матча ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново» видно, что пострадавший Шнапцев первым толкнул соперника

На видео драки после матча ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново» видно, что пострадавший Шнапцев первым толкнул соперника

14 марта 2021, 16:39
5

Появилось видео инцидента после вчерашнего матча ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново». На нем видно, что футболист хозяев Максим Шнапцев первым толкает соперника, после чего завязывается потасовка.

«Драка произошла в подтрибунном помещении «Сапсан-Арены». Защитник «Локо» Максим Шнапцев шeл со своим одноклубником Никитой Журавлевым в сторону раздевалки. Когда они зашли в подтрибунку и уже подходили к лестнице их встретил один из игроков «Чертаново», который начал предъявлять за поведение на поле (затяжку времени и симуляцию). Между Максимом и игроком «Чертаново» началась «толкотня».

В этот момент в потасовку включились сразу несколько чертановцев и начали выталкивать двух железнодорожников на улицу. Уже на улице драка продолжается, парень из «Чертаново» толкает Максима и тот поскальзывается и падает. Когда Макс пытается подняться, ему прилетает удар ногой в голову. Итог – сотрясение мозга и перелом носа.

Сейчас Шпанцев в больнице Святого Владимира. Кроме того свою проверку уже начала полиция», – такую трактовку ситуации дал телеграм-канал «Мутко против».

  • «Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.
  • «Локомотив» уступил в матче со счетом 0:2.
  • «Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом

Уткин – об избиении игрока академии «Локомотива»: «Чертановские сговорились, дождались после матча и отмолотили. Два года вам светит, ребятки»

Источник: твиттер Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Чертаново Локомотив
Комментарии (5)
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PAREVG.
1615730644
Даже если и сам начал, шестеро против двоих - не есть хорошо. А судя по видео, так выходит.
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Hektor 84
1615891645
Интересно такая трактовка первый толкнул! Сразу всю толпу толкнул? И они его за это вместе нахлобучили? Так понимаю толкнул одного бейтей один на один. Чего остальные лезут? Зверье
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воинКС
1617304018
пятеро в метре стоят а один полез заводится, классика гопоты.
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