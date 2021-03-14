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  • Уткин – об избиении игрока академии «Локомотива»: «Чертановские сговорились, дождались после матча и отмолотили. Два года вам светит, ребятки»

Уткин – об избиении игрока академии «Локомотива»: «Чертановские сговорились, дождались после матча и отмолотили. Два года вам светит, ребятки»

14 марта 2021, 13:11
25

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после вчерашнего матча ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново». После игры футболист «Локомотива» Максим Шнапцев был избит соперниками.

«История с избиением футболиста «Локомотива» после матча с «Чертаново» в ЮФЛ столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом.

Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение – совершено группой лиц, которые действовали по сговору. Здесь все налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня.

Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», – написал Уткин.

  • «Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.
  • «Локомотив» уступил в матче со счетом 0:2.
  • «Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Локомотив Чертаново Уткин Василий
Комментарии (25)
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NewLife
1615716989
Дебилы. По-любому, омерзительно, когда несколько против одного.
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Старикан
1615717607
Сажать! Однозначно!
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lordmrv
1615717739
Черти из Чертаново. Только толпой и могут.
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Антибиотик
1615718204
Шакалы из кустов выскочили, и толпой... Тут явно что-то с головой и с психикой.
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PahaSpartak
1615718347
Не пишут почему, но и не важно, так поступать-удел подонков. Сильно разочарован в Чертаново, гопники тупорылые. В тюрьму их вместе с шаромыгой Широковым
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zra78
1615719180
А не Широков ли у них тренер?
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Aldo.CSKA
1615719822
Надеюсь здесь тоже сработает принцип показательного наказания, а не отмажут. Настоящие подонки, а не спортсмены!
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Plyash
1615720169
Пусть посидят,подумают пару лет,мерзавцы широковские.
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кто там
1615726226
Шакалы ******) словить их так же по одиночке и опустить. Да и писали же что рёбра сломали или что-то ещё, а это уже не легкий вред здоровью вроде как.
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rammax fcsm
1615726615
А вот очень интересна причина... На пустом месте такое не происходит.. Ну, не за то же, что "слишком хорошо против них играл"..
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