Уткин – об избиении игрока академии «Локомотива»: «Чертановские сговорились, дождались после матча и отмолотили. Два года вам светит, ребятки»

Москва слабых людей портит...
Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после вчерашнего матча ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново». После игры футболист «Локомотива» Максим Шнапцев был избит соперниками.
«История с избиением футболиста «Локомотива» после матча с «Чертаново» в ЮФЛ столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом.
Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение – совершено группой лиц, которые действовали по сговору. Здесь все налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня.
Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», – написал Уткин.
- «Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.
- «Локомотив» победил в матче со счетом 2:0.
- «Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.
«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом