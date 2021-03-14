Уткин – об избиении игрока академии «Локомотива»: «Чертановские сговорились, дождались после матча и отмолотили. Два года вам светит, ребятки»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после вчерашнего матча ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново». После игры футболист «Локомотива» Максим Шнапцев был избит соперниками.

«История с избиением футболиста «Локомотива» после матча с «Чертаново» в ЮФЛ столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом.

Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение – совершено группой лиц, которые действовали по сговору. Здесь все налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня.

Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», – написал Уткин.

«Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.

«Локомотив» уступил в матче со счетом 0:2.

«Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом