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    Уткин – об избиении игрока академии «Локомотива»: «Чертановские сговорились, дождались после матча и отмолотили. Два года вам светит, ребятки»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после вчерашнего матча ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново». После игры футболист «Локомотива» Максим Шнапцев был избит соперниками.

    «История с избиением футболиста «Локомотива» после матча с «Чертаново» в ЮФЛ столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом.

    Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение – совершено группой лиц, которые действовали по сговору. Здесь все налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня.

    Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», – написал Уткин.

    • «Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.
    • «Локомотив» победил в матче со счетом 2:0.
    • «Чертаново» по ситуации на текущий момент не выступил.

    «Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2839

      Semenycch 35 минут назад

      Москва слабых людей портит...

      0
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      Рейтинг: +5205

      playsh 42 минуты назад

      Пусть посидят,подумают пару лет,мерзавцы широковские.

      1
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      Рейтинг: +20450

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      На Кавказе это норма.

      0
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      Рейтинг: +1051

      PassCSKA 48 минут назад

      Надеюсь здесь тоже сработает принцип показательного наказания, а не отмажут. Настоящие подонки, а не спортсмены!

      2
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      Рейтинг: +27779

      zra78 58 минут назад

      А не Широков ли у них тренер?

      2
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      Рейтинг: +205

      PahaSpartak 1 час назад

      Не пишут почему, но и не важно, так поступать-удел подонков. Сильно разочарован в Чертаново, гопники тупорылые. В тюрьму их вместе с шаромыгой Широковым

      7
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      Рейтинг: +6371

      САДЫЧОК 1 час назад

      Удивительно , но в нашей стране это происходило раньше очень часто ! Выиграешь у какого нибудь городка на первенство области и постоянно неизвестные люди нападали....

      0
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      Рейтинг: +5998

      Антибиотик 1 час назад

      Шакалы из кустов выскочили, и толпой... Тут явно что-то с головой и с психикой.

      6
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      Рейтинг: +2500

      lordmrv 1 час назад

      Черти из Чертаново. Только толпой и могут.

      5
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      Рейтинг: +6423

      Старикан 1 час назад

      Сажать! Однозначно!

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